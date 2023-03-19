الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"إيجابي" ينظم ورشة حول شمول المرأة بالقطاع الصناعي

4 مترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس

السفارة التركية تحتفل بيوم الشهيد في السلط

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا

الهواري يلتقي وفد معهد أبحاث الجيش الأميركي ومؤسسة البحوث الطبية

لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

الموافقة على مشروع نظام السِّجل الإلكتروني

الحكومة : يوم الآثار الأردني في 27 حزيران

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

الأحد، 19-03-2023 03:42 م

مصادر تنفي ابرام صفقة بين آفاق للطاقه 'المناصير" وادنوك الاماراتيه

s


الوكيل الإخباري - نفت مصادر مطلعه ما يتم تداوله حول ابرام صفقة بين شركة افاق للطاقة المندرجة تحت مجموعة شركات المناصير وبين شركة بترول ابوظبي الوطنية "ادنوك" وهي مجموعة متخصصة في قطاع النفط والغاز. اضافة اعلان


وقالت المصادر ، ان ما يدور من شائعات مصدرها مضاربين من السوق المالي بهدف بيع اسهمهم باسعار عالية.

واكدت المصادر ان الشركة تحقق ارباحا كما ان المبيعات ازدادت بنسبة جيدة مما كانت  عليه خلال السنوات السابقة وهو ما تؤكده ارقام الميزانية العامة للشركة مما يشير الى عدم الحاجة للدخول في صفقات او عرضها للبيع 
كما ان مالك الشركة وهو المهندس زياد المناصير يدعم الشركة ويوليها اهتمام كبير، وكانت شائعات اطلقت خلال الايام الماضية عن نية شركة افاق ابرام صفقة مع شركة ادنوك الاماراتية وتحذر الشركة حاملي اسهم افاق للطاقة من الشائعات التي تتداول في السوق الاردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-19 at 3.31.30 PM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق فرن الميكروويف المبتكر بتقنية القلي الهوائي Slim Fryer في الأردن

335715658_1505938133268163_8592757427216347590_n

طلبات" الأردن تفتتح مركز "أبطال طلبات" وتكرم أصحاب الأداء المتميز لعام 2022

335607558_213883354626081_8196751912821911085_n

بمناسبة مرور (99) عام على انطلاقة سيارات ام جي في بريطانيا المعاصرة تطلق حملة اسلامية الأولى من نوعها

Arab-Bank

البنك العربي يدعم مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع دار أبوعبداللّه

NBI Participation in FSC in KSA- Jordan and Iraq - Image

المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك يحصل على "شهادة مزاولة الأعمال المصرفية"

ww

الحسين التقنية تختتم الجولة الأولى من مسابقة الطائرات بدون طيار

أخبار متعلقة
4 (1)

المناصير للزيوت والمحروقات تحتفل بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها