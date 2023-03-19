مصادر تنفي ابرام صفقة بين آفاق للطاقه 'المناصير" وادنوك الاماراتيه

الوكيل الإخباري -

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نفت مصادر مطلعه ما يتم تداوله حول ابرام صفقة بين شركة افاق للطاقة المندرجة تحت مجموعة شركات المناصير وبين شركة بترول ابوظبي الوطنية "ادنوك" وهي مجموعة متخصصة في قطاع النفط والغاز.وقالت المصادر ، ان ما يدور من شائعات مصدرها مضاربين من السوق المالي بهدف بيع اسهمهم باسعار عالية.واكدت المصادر ان الشركة تحقق ارباحا كما ان المبيعات ازدادت بنسبة جيدة مما كانت عليه خلال السنوات السابقة وهو ما تؤكده ارقام الميزانية العامة للشركة مما يشير الى عدم الحاجة للدخول في صفقات او عرضها للبيعكما ان مالك الشركة وهو المهندس زياد المناصير يدعم الشركة ويوليها اهتمام كبير، وكانت شائعات اطلقت خلال الايام الماضية عن نية شركة افاق ابرام صفقة مع شركة ادنوك الاماراتية وتحذر الشركة حاملي اسهم افاق للطاقة من الشائعات التي تتداول في السوق الاردني.