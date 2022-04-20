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الأربعاء، 20-04-2022 02:43 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 1.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022

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الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي1,330,202 مسافرًا مع نهاية شهر آذار 2022 بارتفاعٍ نسبته 195.4%، وانخفاضٍ نسبته 30.9% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن"مجموعة المطار الدولي".

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 13,684حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 123.4%، وانخفاضًا نسبته%22.9مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.

 

وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 13,731 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 33.0%، وأقل بنسبة 39.3% مقارنة بعام 2019.


وخلال شهر آذار، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى561,425 مسافرًا، بنمو كبيرنسبته 251.3% وانخفاضٍ نسبته 17.0% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي.

 

وفيما يتعلق بحركة الطائرات،شهد المطار 5,076 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 131.3% وانخفاضًا بنسبة 17.6% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

 

وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,430طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 54.3% وانخفاضًا بنسبة 35.7% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "خلال الربع الأول من عام 2022، وتحديدًا في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على السفر دوليًا، شهد مطار الملكة علياء الدولي منعطفًا إيجابيًا في الحركة منذ بداية العام وعلى أساس سنوي، مما ساعد في تخفيف الفجوة مقارنة بإحصائيات ما قبل جائحة "كوفيد-19"في عام 2019.

 

ونظرًا للطبيعة المترابطة للقطاع الذي نعمل فيه، فإن هذه الجهود ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي ضرورية أيضًا لتسريع تعافي النقل الجوي في الأردن وفي جميع أنحاء العالم".

 




 

 


 

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