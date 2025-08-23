زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية

وقالت المديرية، في بيانها، إنه وتنفيذا لخطه المدارس الحقلية في مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية الجلسة الرابعة من "مدرسة الإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام" في جمعية سيدات الحرش التعاونية، ونفذت الجلسة السابعة من مدرسة زراعة النباتات الطبية والعطرية في الأكياس والقواوير في جمعية سيدات السرحان، حيث تضمنت الجلسة تحليل النظم البيئية والتفاعل بين المكونات الحية والغير حية في النظام البيئي.
