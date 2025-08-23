الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول

07:22 م

الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، اليوم السبت، أن يوم بعد غد الاثنين هو غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1447.


