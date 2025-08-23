السبت 2025-08-23 07:51 م
 

الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول

السبت، 23-08-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-  أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، اليوم السبت، أن يوم بعد غد الاثنين هو غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1447. اضافة اعلان
 
 
