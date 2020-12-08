ميناكوم للاتصال التسويقي تحتفي بـ25 عاماً من الإبداع والشراكات المثمرة مع العملاء

الوكيل الاخباري - سطّرت مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن، التي تعد المجموعة الرائدة والأبرز في مجالها على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجازاً مهماً جديداً لها، تمثل ببلوغ مسيرتها عامها الخامس والعشرين، مُشَكِّلَةً حالة إبداعية خلاّقة، ومرسية ركائز صناعة الاتصال التسويقي المتطورة في المملكة، والتي سخرتها لخدمة قاعدة واسعة ومتنامية من كبرى المؤسسات والعلامات التجارية الرائدة.

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وإذ استطاعت المجموعة أن تقود مسيرة حافلة عملت عبرها كشريك أساسي لعملائها فيما يتعلق بنشاطاتهم الخاصة ببناء وتطوير قيمة علاماتهم التجارية وهوياتهم المؤسسية وأساليب تفاعلها مع الجمهور، من خلال إدخال مفاهيم حديثة كالاستراتيجيات المبنية على الأبحاث السوقية ووحدات العمل المتكاملة والمستقلة والمكرسة لخدمة كبار العملاء، منتهجة استراتيجية خاصة بها تمثلت بالتخصص والتكامل، مع أدوات ووسائل واكبت تطور الصناعة والتقنية، فإنها تتقدم اليوم بخطى ثابتة لبلوغ اليوبيل الذهبي وتشكيل النقلات النوعية الجديدة في أساليب العمل والخدمات التي ترتقي بوظيفة الاتصال التسويقي الرقمي المتكامل بما يثري تجربة العملاء ويحقق لهم الميزات التنافسية في مختلف الظروف، وفقاً لخطة استراتيجية تتسم بروح التغيير والتجديد، وتقوم على خيارات أكثر تنوعاً وغنى، وبتركيز أكبر.



وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن، ريليا يوفيتش: "يعتبر بلوغنا لليوبيل الفضي دليلاً على إمكاناتنا وجاهزيتنا للعمل بكفاءة على الدوام، كما يعد دافعاً لنا لمواصلة الالتزام تجاه العملاء والصناعة التي كان لنا بصمتنا المميزة فيها، آخذين على عاتقنا الاستمرار بتطويرها مع ميزانية استثمارية موزعة على عدة محاور، منها الرقمنة والطاقات البشرية، دون أن نغفل عن مواصلة دورنا المجتمعي، متطلعين لصدارة القطاع على المستوى الإقليمي."



وقد باشرت المجموعة تنفيذ العديد من التطويرات التي تجسد التوجه المتواصل نحو الرقمية الذكية في مختلف عمليات ومراحل الاتصال التسويقي في الشركات المنضوية تحت مظلتها، لتعمل كل منها كمحطة شاملة للخدمات والحلول التقليدية وتلك العصرية الحالية والجديدة المعتمدة على أحدث التكنولوجيات بما فيها الذكاء الاصطناعي، مع محفظة أوسع من الأدوات والوسائل والقنوات، ما سيعزز نهج التسويق الاستباقي، ويتيح المزيد من المرونة والقدرة على الاستجابة والتكيف، وبالتالي الحفاظ على الوتيرة المتصاعدة لنمو أعمال العملاء.



ومع تدشينها مؤخراً لشركة "إنترفيس"، ستقدم المجموعة باقة من الخدمات المتخصصة في تسويق التجزئة المباشر، التي تضيفها لباقتها من خدمات وحلول الاتصال والتقنيات الرقمية عبر شركة "وندرمان-الأردن"، وخدمات الإعلان عبر شركتي "ڤي إم إل واي آند آر"، و"إنترماركتس"، فضلاً عن خدمات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي عبر شركة "أصداء-بي سي دبليو"، وحلول الاتصال الإعلامي الاستراتيجية عبر شركة "ويڤميكر".



واختتم يوفيتش بالقول: "أشكر عملاءنا خاصة الذين ساروا معنا في رحلتنا منذ البداية، والشكر موصول لشركائنا ومنهم شبكة الموردين والقطاع الإعلامي، ولفريق عملنا."



ويشار إلى أن مجموعة ميناكوم استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات عبر السنوات، والتي يعد من أهمها: الانتقال بواقع القطاع المتواضع في المملكة إلى مستويات أكثر تقدماً من خلال أعمالها الإبداعية، وتطوير الخدمات المساندة لأعمالها عبر فرض معايير ترقى لمعاييرها العالمية، إلى جانب العمل كحاضنة للمواهب والكفاءات المحلية والخبرات العالمية، متمكنة من نيل العديد من الجوائز المرموقة التي أثرت سجلها بها.



