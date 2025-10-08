اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال

ومن المقرر أن يُطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (أونتميس)، جيمس سوان، المجلس على أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ تفويضات بعثة أونتميس ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (يونسوس).
