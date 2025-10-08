الأربعاء 2025-10-08 09:14 ص
 

اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال

مجلس الأمن الدولي
الأربعاء، 08-10-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعًا خاصًا حول الصومال.

ومن المقرر أن يُطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (أونتميس)، جيمس سوان، المجلس على أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ تفويضات بعثة أونتميس ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (يونسوس).

 
 
