واجهة "One UI 7" من سامسونج تعزز الأمان والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدمين مزيداً من الشفافية والتحكم

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق برنامج الإصدار التجريبي لـواجهة ‘One UI 7’، والذي يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف إجراءات الأمان المحسّنة والحصرية لأجهزة‘Galaxy’. ويركز هذا الإصدار الجديد على حماية البيانات الشخصية في جميع المستويات، مع توفير إعدادات أمان متكاملة تمنح المستخدمين المزيد من الخيارات والشفافية والتحكم، انطلاقاً من أنّ الأمان الشامل يعدّ أساساً للخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





‘Knox Matrix’ توفر شفافية لا مثيل لها

تمثل منصّة ‘Knox Matrix’ رؤية سامسونج لمستقبل تتمكن فيه الأجهزة المتصلة ضمن منظومة واحدة من حماية بعضها البعض ومستخدميها. ويعزز هذا النظام الحماية من خلال مراقبة ذكية ومتعددة الطبقات للتهديدات بين أجهزة سامسونج المتصلة. وتضع واجهة ‘One UI 7’ الأساس للمرحلة التالية من معايير الأمان المتقدمة.



وتراقب منصة Knox Matrix الأجهزة باستخدام "Trust Chain" – إذ تعتمد ‘Knox Matrix’ على نظام ‘Trust Chain’، وهو بلوكشين خاص وآمن لمراقبة الأجهزة. وتوفر لوحة التحكم الجديدة لـ ‘Knox Matrix’ طريقة مبسطة وشفافة للحفاظ على الأمان ضمن منظومة الأجهزة المتصلة. ومع واجهة ‘One UI 7’، أصبح أسهل من أي وقت مضى التحقق من حالة أمان أجهزة سامسونج الذكية المتعددة، بما في ذلك أجهزة ‘Galaxy’، وأجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، في نظرة واحدة. وعندما تكون الأجهزة محدثة وخالية من المخاطر، تظهر حالتها باللون الأخضر، ما يدل على أنها آمنة. أما في حال وجود خطر، تعرض لوحة التحكم توصيات عملية تساعد على الحد من التهديد.



كما أصبح استعادة البيانات أصبحت أسهل وأكثر أماناً مع ميّزة حماية البيانات المحسّنة، وتقدم هذه ميزة طريقة جديدة تسهّل استرجاع البيانات المخزنة على ‘Samsung Cloud’، وتحافظ كذلك على تزامن الأجهزة المتصلة وأمانها، مع توفير خطة بديلة لحماية البيانات في حال فقدان الوصول إلى جهاز موثوق. ومع واجهة ‘One UI 7’، يمكن الآن للمستخدمين استعادة بياناتهم الخاصة ونقلها إلى جهاز جديد بكل سهولة، وذلك من خلال التحقق باستخدام طريقة قفل الشاشة الخاصة بجهازهم السابق، سواء كانت كلمة مرور، أو رمز PIN، أو النمط.



وكجزء من ميزة المزامنة المعتمدة ‘Credential Sync’ في ‘Knox Matrix’، طورت سامسونج طرقاً جديدة لإدارة وتأمين الهويات وبيانات الاعتماد في عالم اليوم المتصل للغاية، وذلك من خلال ميزة ‘Passkeys’. ومع واجهة ‘One UI 7’، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء واستخدام ‘Passkeys’ لتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بهم. وتُعد ‘Passkeys’ بيانات اعتماد رقمية تُتيح طريقة أسرع وأسهل وأكثر أماناً لتسجيل الدخول إلى التطبيقات، والأجهزة، والمواقع الإلكترونية. كما يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بأمان إلى أجهزة التلفزيون، أو ثلاجة ‘AI Family Hub’، وغيرها ببساطة من خلال استخدام مستشعر بصمة الإصبع على هواتفهم الذكية.



ميزة الحدّ الأقصى للقيود تعزز حماية المستخدم

تعمل ميزة الحدّ الأقصى للقيود ‘Maximum Restrictions’ كخط دفاع قوي ضد التهديدات السيبرانية الحديثة. ومع واجهة ‘One UI 7’، تم إضافة ميزات جديدة مصممة لحماية المستخدمين الذين يحتاجون إلى مستويات إضافية من الأمان. وتم تحديث ميزة ‘Maximum Restrictions’ لتشمل تحكماً إضافياً في الاتصالات الشبكية، وبفضل هذه التحسينات، يمكن للمستخدمين اختيار حظر خدمة 2G لمنع اعتراض البيانات عند الاتصال بشبكات غير آمنة. كما تُتيح الميزة منع إعادة الاتصال التلقائي بشبكات Wi-Fi التي قد تكون أقل أماناً، مع إمكانية الاتصال يدوياً عند الحاجة.



ويضيف هذا التحديث تحسينات إلى ميزات الحماية الحالية في تطبيقي Samsung Messages وSamsung Gallery، ما يمنح المستخدمين إمكانية إزالة بيانات الموقع من الصور المشتركة، ومنع التنزيل التلقائي للمرفقات، وحظر الروابط، والمعاينات، والألبومات المشتركة.



إعدادات أمان إضافية لتعزيز حماية الأجهزة

تقدم واجهة ‘One UI 7’ خيارات جديدة تمكن المستخدمين من تعديل إعدادات الأمان بما يتناسب مع استخداماتهم. ويمكن للمستخدمين الآن اختيار حظر الاتصالات عبر منفذ ‘USB’ عندما يكون الجهاز مقفلاً، ما يمنع الآخرين من الوصول إلى ملفات الجهاز، باستثناء شحن البطارية.



ولحماية الأجهزة من التطبيقات الضارة التي تأتي من التثبيت اليدوي، يعمل نظام ‘Safe Install’ الجديد في واجهة ‘One UI 7’ جنباً إلى جنب مع ميزة الحظر التلقائي ‘Auto Blocker’ لإرسال تحذير عند محاولة المستخدم تنزيل تطبيق من مصدر غير مصرح به. ويساعد هذا النظام في تنبيه المستخدمين إلى المخاطر الأمنية ومنع التثبيت اليدوي غير المقصود على أجهزة ‘Galaxy’ في جميع أنحاء العالم.



ميزات الحماية من السرقة ‘Theft Protection’ تعزز خصوصية البيانات

تُقدّم واجهة ‘One UI 7’ ميزات جديدة حصرية لأجهزة ‘Galaxy’ ضمن حلول حماية الأجهزة من السرقة في نظام أندرويد، ما يعزز التدابير الأمنية لضمان بقاء البيانات الشخصية آمنة حتى في حال فقدان الأجهزة أو سرقتها. بالإضافة إلى ميزات القفل عند محاولة السرقة ‘Theft Detection Lock’، وقفل الجهاز بلا اتصال بالإنترنت’ Offline Device Lock’، وقفل الجهاز عن بعد’ Remote Lock’، يمكن الآن لمستخدمي ‘Galaxy’ الاستفادة من إجراءات أمان إضافية مع ميزة التحقق من الهوية ‘Identity Check’، وهي خاصية اختيارية مخصصة لحالات تعرّض رمز PIN الخاص بالجهاز للاختراق، ففي حال تم اكتشاف نشاط مشبوه، فإن هذه التدابير الحصرية لأجهزة ‘Galaxy’ ستعمل على الفور لضمان الحماية.



تعزيز الأمان في المواقع غير المألوفة

•عند التواجد في موقع غير مألوف، سيُطلب التحقق البيومتري لإجراء أي تغييرات على إعدادات الأمان المهمة التي قد تعرض المعلومات الشخصية للخطر.

•كإجراء إضافي للحماية، سيتم تفعيل خاصية التأخير الأمني Security delay لمدة ساعة واحدة لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من إجراء تغييرات فورية على الجهاز.

وتعدّ واجهة ‘One UI 7’ خطوة جديدة في التزام سامسونج بالخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح ميزات أمان متقدمة لضمان حماية شاملة في عصر الذكاء الاصطناعي. وسيبدأ الإطلاق الرسمي لهذا الإصدار مع أجهزة سلسلة ‘Galaxy S’ المقبلة، والتي ستتضمن ميزات ذكاء اصطناعي إضافية، بما في ذلك وظائف ذكاء اصطناعي محسّنة تعتمد على الأجهزة، وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2025. وتماشيًا مع التزام سامسونج بتوسيع سياسة ترقية نظام التشغيل، سيتم طرح التحديث تدريجيًا على أجهزة Galaxy الأخرى.



وسيكون برنامج الإصدار التجريبي لـواجهة ‘One UI 7’ متاحاً في البداية لأجهزة سلسلة ‘Galaxy S24’ في ألمانيا، الهند، كوريا، بولندا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ابتداءً من 5 ديسمبر. ويمكن لمستخدمي سلسلة ‘Galaxy S24’ التقديم للمشاركة في البرنامج التجريبي عبر تطبيق ‘Samsung Members’.



