OPPO تطلق رسمياً الإصدار العالمي من ColorOS 12

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة OPPO العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، رسمياً اليوم نظام التشغيل ColorOS 12 الجديد كلياً لمستخدميها من كافة أنحاء العالم، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الشركات المصنعة للمعدات والأجهزة الأصلية التي تعمل على Android 12.

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وتهدف OPPO من إطلاق هذا النظام إلى تزويد مستخدميها بتجربة سلسة أقرب إلى نظام Android 12 ،حيث يقدم ColorOS 12 واجهة مستخدم شاملة جديدة وأداء أكثر سلاسة وميزات غنية تساعد على تعزيز إنتاجية المستخدمين اليومية بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.



ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الأول من واجهة ColorOS 12 في البداية لسلسلة هواتف Find X3 في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا ،فيما تخطط OPPO للتوسع في هذا الإصدار ليشمل المزيد من هواتفها وأن تغطي المزيد من البلدان والمناطق في الأشهر المقبلة.





الشمولية اليوم هي موضوع رئيسي



نظراً لوجوده في 68 دولة ، ومع وجود قرابة 440 مليون مستخدم حول العالم ، تعتبر الشمولية موضوعاً رئيسياً عند تصميم نظام ColorOS 12.



بناءً على مفهوم التصميم اللامتناهي “Infinite Design” من OPPO ،فنظام التشغيل الجديد الذي يتصف بكونه خفيف الوزن وخالٍ من العوائق وأنيق وقابل للتخصيص، سيوفر تجربة أكثر شموليةً ويأتي مليئاً برموز أكثر ليونة ورسوماً متحركة وإطار عمل للمعلومات إضافة إلى أنه ملائم للغات والثقافات المختلفة ، وإطار عمل قابل للتكيّف مع تنسيقات هاتف مختلفة.







تجربة أكثر سلاسة وسهلة تعمل على زيادة الإنتاجية



إنّ منح المستخدمين تجربة سهلة وسلسة هو جوهر البحث والتطوير والابتكار في OPPO ، ويؤكد نظام ColorOS 12 الجديد على الثبات و الراحة، فبفضل جهود فصل الكود طويل المدى، حقق ColorOS 12 بعض الإنجازات في معالجة التأخر والتلعثم بعد الاستخدام المطول ، لا سيما في مكافحة التقطع وتخصيص الموارد بذكاء، مما أدى إلى انخفاض معدل تقادم النظام بنسبة 2.75 ٪ في 3 سنوات ، وشغل حيز في الذاكرة بنسبة أقل 30٪ ، واستهلاك أقل للبطارية بنسبة 20٪.



من أجل تلبية حدس المستخدمين البصري ، يتبنى محرك Quantum Animation أكثر من 300 رسم متحرك مُحسَّن لتحقيق التأثيرات الواقعية المتحركة ، وذلك من خلال تقليد عادات المقاومة الجسدية والقصور الذاتي والارتداد ، فإن هذه الميزة تجعل التجربة الإجمالية أكثر سلاسة وأكثر انسجاماً مع إدارك الدماغ البشري وعاداته بحيث تكون التجربة أكثر واقعية وبديهية.



تتيح الميزات العملية مثل الربط مع جهاز الكمبيوتر PC Connect و 3-Finger Translate المدعوم من Google Lens و FlexDrop و Phone Manager لمستخدمي ColorOS 12 البقاء منتجين من خلال العديد من السيناريوهات.



الخصوصية ذات الأولوية: قطع الحيل والتركيز على الأساسيات



تستمع OPPO إلى التغذية الراجعة من مستخدمي هواتفها وتعطي الأولوية للخصوصية على ColorOS. لا يأتي ColorOS 12 مزودًا فقط بجميع ميزات الأمان والخصوصية المحسّنة من Android 12 ، التي تضم لوحات معلومات الخصوصية ومشاركة الموقع التقريبية ومؤشرات الميكروفون والكاميرا ، والتي تمكّن المستخدمين من أن التحكم في خصوصيتهم من خلال قوائم وأزرار واضحة ومرئية ؛ ولكنه يأتي أيضاً مع الحفاظ على الميزات التي تم قبولها جيدًا والتي تم تطويرها داخل فريق OPPO ، مثل Private System و Private Safe و App Lock وغيرها.

علماً بأن خصوصية المستخدمين تدور حول الحفاظ على الشفافية، تعمل OPPO على تحسين امتثال البيانات من خلال التخزين والمعالجة. مع نشر الخوادم في مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم ، تضمن OPPO بقاء بيانات المستخدم في الخوادم القريبة ، والتي يتم حفظها بتنسيق نص غير عادي ويتم نقلها باستخدام بروتوكول خاص.



بحصولها على شهادات الخصوصية من المنظمات الموثوقة مثل منظمتي ePrivacy والدوليّة للمعايير ISO و ISO27001 ، تتعامل الشركة مع مشرف تابع لجهة خارجية في أمان البيانات المقدمة للتأكد من الامتثال للعملية اليومية.



نظام تشغيل متاح لمطوري Android



تسعى OPPO وشركائها في Android من خلال تبادل القيم الصحية المشتركة والمساهمة في بناء ثقافة الانفتاح والتبادل التكنولوجي إلى تعزيز نظاميهما الأساسيين، لذا قام برنامج ColorOS بدمج العديد من ميزات Android للمخزون، وبالمثل ، ألهم ColorOS الاتجاه القابل للتخصيص في Android 12 ، مثل نظام Theming المستند إلى ورق الحائط في Material You ، والذي ستتمكن من العثور على ميزة مماثلة مطورة ذاتيًا في إصدارات ColorOS السابقة. مثال آخر رائع على هذا التبادل هو App Cloner من ColorOS الذي يتميز الآن بنظام Android 12 .



يهدف برنامج ColorOS من OPPO إلى أن يصبح نظام تشغيل أكثر ملاءمة لمطوري Android. بالإضافة إلى حزم SDK المجانية للكاميرا التي تغطي إمكانات الكاميرا الأكثر فائدة لـ OPPO – بما في ذلك تصوير الفيديو الثابت ، و HDR ، والزاوية فائقة الاتساع ، وغيرها، حيث أتاحت OPPO أيضًا HyperBoost ، وتحسين رؤية الألوان ، لإفادة مطوري تطبيقات Android وتعزيز نظام Android البيئي.



.سياسة الترقية الحصرية لـ OPPO



أعلنت OPPO ولأول مرة أيضاً، عن سياسة تحديث رئيسية لعدد من أجهزتها التي أصدرتها اعتباراً من عام 2019 وما بعده ، ستضمن الشركة ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Android لأجهزة Find X Series الرائدة ، وتحديثين من Android لـ Reno / F / K وبعض من سلسلة هواتف A وتحديث Android واحد لـنماذج السلسلة A ذات الذاكرة المنخفضة. جنبًا إلى جنب مع أربع سنوات من تحديثات تصحيح الأمان المنتظمة لسلسلة Find X / Reno / F / K وثلاث سنوات للسلسلة A.

خطة بدء تشغيل ColorOS 12



ستقوم OPPO لأول مرة بإطلاق الإصدار التجريبي العام من ColorOS 12 في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا على Find X3 Pro 5G، وبعدها ستستمر عملية طرح هذا الإصدار في بلدان أخرى وعلى أجهزة إضافية خلال الفترة المتبقية من 2021 و 2022. وتهدف الشركة إلى توفير ColorOS 12 لأكثر من 110 طرازًا مع 150 مليون مستخدم باستخدام ColorOS 12.

