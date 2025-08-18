انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معيتيقة في ليبيا

وأوضح مدير الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، أن الرحلات الحالية من طرابلس إلى دمشق تُصنَّف كرحلات عارضة وليست منتظمة، حيث لم تُحدَّد لها أيام ثابتة بعد، مشيرًا إلى أنها تخضع لاعتبارات تتعلق بالحمولات والطلب.
وحول تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي، قال عرابي إن العمل جارٍ لاستكمال الموافقات الأمنية والبروتوكولات الخاصة، لافتًا إلى أن إطلاق رحلات منتظمة سيكون قريبًا عقب زيارة وفد من الطيران المدني الليبي لمطاري دمشق وحلب، واستكمال الإجراءات المطلوبة.
-
أخبار متعلقة
-
أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان
-
مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية
-
مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها
-
بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا
-
زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال
-
مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"
-
ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام
-
مصادر: القوات الروسية تعطل قدرات لواءين وفوجين من القوات الأوكرانية في سومي