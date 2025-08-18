الإثنين 2025-08-18 01:08 م
 

انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معيتيقة في ليبيا

الخطوط الجوية السورية
الخطوط الجوية السورية
 
الإثنين، 18-08-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت، اليوم الاثنين، من مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية السورية باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.اضافة اعلان


وأوضح مدير الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، أن الرحلات الحالية من طرابلس إلى دمشق تُصنَّف كرحلات عارضة وليست منتظمة، حيث لم تُحدَّد لها أيام ثابتة بعد، مشيرًا إلى أنها تخضع لاعتبارات تتعلق بالحمولات والطلب.

وحول تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي، قال عرابي إن العمل جارٍ لاستكمال الموافقات الأمنية والبروتوكولات الخاصة، لافتًا إلى أن إطلاق رحلات منتظمة سيكون قريبًا عقب زيارة وفد من الطيران المدني الليبي لمطاري دمشق وحلب، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ه

تكنولوجيا ميزة جديدة في أندرويد: نسخ احتياطي أكثر شمولًا لمجلدات الهاتف

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

7ع

أخبار الشركات بدجت لتأجير السيارات تعزز أسطولها بسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية اليابانية بالكامل

المقدم المتقاعد حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية هُنا الأردُنّ

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا

مت

طب وصحة قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية

لا

طب وصحة لهذا السبب - البيض مفيد للعينين

مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة