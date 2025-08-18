انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معيتيقة في ليبيا

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الاثنين، من مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية السورية باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس. اضافة اعلان





وأوضح مدير الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، أن الرحلات الحالية من طرابلس إلى دمشق تُصنَّف كرحلات عارضة وليست منتظمة، حيث لم تُحدَّد لها أيام ثابتة بعد، مشيرًا إلى أنها تخضع لاعتبارات تتعلق بالحمولات والطلب.



وحول تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي، قال عرابي إن العمل جارٍ لاستكمال الموافقات الأمنية والبروتوكولات الخاصة، لافتًا إلى أن إطلاق رحلات منتظمة سيكون قريبًا عقب زيارة وفد من الطيران المدني الليبي لمطاري دمشق وحلب، واستكمال الإجراءات المطلوبة.