وصفات طبيعية فعالة لعلاج تقشر اليدين

العسل: يُرطّب البشرة بفعالية. يوضع مباشرة على اليدين لمدة 30 دقيقة، ويُكرر 3 مرات يوميًا.
الشوفان: يُنقع في ماء دافئ وتُغمس اليدان فيه لمدة 10-15 دقيقة لترطيب عميق.
الخيار: تُفرك به اليدان يوميًا لتهدئة الجلد وتقليل التقشر.
زيت جوز الهند أو الزيتون: يُستخدم كمرطب طبيعي يوضع ليلاً ويُغسل صباحًا.
هذه الوصفات تساعد على تهدئة البشرة واستعادة نعومتها دون الحاجة لمستحضرات كيميائية
