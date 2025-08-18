وصفات طبيعية فعالة لعلاج تقشر اليدين

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من تقشر اليدين بسبب الإفراط في غسلها، أو التعرض للطقس البارد، أو نقص الفيتامينات. وللمساعدة في ترطيب البشرة وعلاج الجفاف، ينصح خبراء العناية باتباع وصفات طبيعية بسيطة، أبرزها:

العسل: يُرطّب البشرة بفعالية. يوضع مباشرة على اليدين لمدة 30 دقيقة، ويُكرر 3 مرات يوميًا.

الشوفان: يُنقع في ماء دافئ وتُغمس اليدان فيه لمدة 10-15 دقيقة لترطيب عميق.

الخيار: تُفرك به اليدان يوميًا لتهدئة الجلد وتقليل التقشر.

زيت جوز الهند أو الزيتون: يُستخدم كمرطب طبيعي يوضع ليلاً ويُغسل صباحًا.

هذه الوصفات تساعد على تهدئة البشرة واستعادة نعومتها دون الحاجة لمستحضرات كيميائية

