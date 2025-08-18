فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر اعتزالها الفن (فيديو)

وقالت سارة: "انسرق مني طموحي وعمري، وانطفأت الشرارة بداخلي"، مشيرة إلى أن مرض والدتها قبل 3 أشهر كان نقطة الانهيار الكبرى في حياتها، واصفة إياها بـ"نور حياتها".
ورغم البكاء والحزن الظاهر في الفيديو، شكرت سارة جمهورها على دعمهم، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم، وأنها اتخذت القرار بقناعة تامة.
وقد لاقى إعلان سارة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث حرص المتابعون على تقديم الدعم والدعاء لها في هذه المرحلة الصعبة.
-
أخبار متعلقة
-
إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان أمام القضاء بسبب ريموت التلفزيون!
-
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي
-
الموت يفجع الفنانة أروى جودة - صور
-
تراجع مفاجئ في حالة أنغام الصحية وقرار عاجل من الفريق الطبي.. إليكم التفاصيل
-
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
-
شاهد أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب على المسرح
-
بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل
-
ضحّى بحياته لإنقاذ ابنه.. فنان عربي يلقى مصرعه غرقا - صورة