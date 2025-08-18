الإثنين 2025-08-18 01:09 م
 

فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر اعتزالها الفن (فيديو)

الإثنين، 18-08-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة السورية سارة فرح اعتزالها الفن بشكل مفاجئ ونهائي، عبر فيديو مؤثر نشرته على خاصية "الستوري" في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تبكي وتعبّر عن معاناتها النفسية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فقدان الشغف والإحباط كانا وراء القرار، إلى جانب الأزمة الصحية التي تمر بها والدتها.

وقالت سارة: "انسرق مني طموحي وعمري، وانطفأت الشرارة بداخلي"، مشيرة إلى أن مرض والدتها قبل 3 أشهر كان نقطة الانهيار الكبرى في حياتها، واصفة إياها بـ"نور حياتها".


ورغم البكاء والحزن الظاهر في الفيديو، شكرت سارة جمهورها على دعمهم، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم، وأنها اتخذت القرار بقناعة تامة.


وقد لاقى إعلان سارة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث حرص المتابعون على تقديم الدعم والدعاء لها في هذه المرحلة الصعبة.

 

 

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

