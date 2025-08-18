إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان أمام القضاء بسبب ريموت التلفزيون!

ورغم تراجع تاتليسيس عن شكواه، ووفقًا لصحيفة "صباح" التركية، فإن القانون التركي يسمح باستمرار التحقيق في مثل هذه القضايا دون الحاجة لشكوى مباشرة. وقد صنفت النيابة الجهاز المُستخدم في الحادثة كسلاح، بناءً على نصوص قانون العقوبات.
وأقرت ديلان في إفادتها برمي "الريموت"، فيما دعّم شهود من العاملين في المنزل رواية الحادثة، ما دفع النيابة إلى إعداد لائحة اتهام ضدها باسم الحق العام.
تجدر الإشارة إلى أن علاقة تاتليسيس بابنته لطالما كانت متوترة، بدأت بإنكاره نسبها، ثم الاعتراف بها قضائيًا، لتعود لاحقًا إلى واجهة الإعلام من خلال سلسلة من الخلافات العائلية، آخرها هذه الحادثة التي تضع الطرفين في مواجهة علنية أمام القضاء التركي.
