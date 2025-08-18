الإثنين 2025-08-18 01:09 م
 

إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان أمام القضاء بسبب ريموت التلفزيون!

إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان
 
الإثنين، 18-08-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   تتجه العلاقة المتوترة بين الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان تشيطاق نحو تصعيد قضائي، بعد أن قررت النيابة العامة إحالة الأخيرة إلى المحاكمة بتهمة "الشروع في إصابة بسلاح"، إثر واقعة رميها جهاز التحكم بالتلفاز (ريموت) على والدها خلال مشادة في بودروم العام الماضي.

ورغم تراجع تاتليسيس عن شكواه، ووفقًا لصحيفة "صباح" التركية، فإن القانون التركي يسمح باستمرار التحقيق في مثل هذه القضايا دون الحاجة لشكوى مباشرة. وقد صنفت النيابة الجهاز المُستخدم في الحادثة كسلاح، بناءً على نصوص قانون العقوبات.


وأقرت ديلان في إفادتها برمي "الريموت"، فيما دعّم شهود من العاملين في المنزل رواية الحادثة، ما دفع النيابة إلى إعداد لائحة اتهام ضدها باسم الحق العام.


تجدر الإشارة إلى أن علاقة تاتليسيس بابنته لطالما كانت متوترة، بدأت بإنكاره نسبها، ثم الاعتراف بها قضائيًا، لتعود لاحقًا إلى واجهة الإعلام من خلال سلسلة من الخلافات العائلية، آخرها هذه الحادثة التي تضع الطرفين في مواجهة علنية أمام القضاء التركي.

 

