الجيش : سيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا

وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري.
وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت.
وسيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا، وستتم عملية الاستدعاء عبر وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وتطبيق "سند" والرسائل النصية، دون إعلان الأسماء عبر وسائل الإعلام.
وبين أنه ولضمان الانضباط، يمنع إدخال الهواتف وأجهزة الاتصال، مع تخصيص مقسم للتواصل مع ذوي المكلفين.
وأكد أنه سيتم استبدال الوثائق المدنية كافة بوثائق عسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
هُنا الأردُنّ
-
وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا
-
هل تشمل خدمة العلم الإناث ؟
-
كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟
-
الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة
-
هل سيخدم أبناء الوزراء والنواب والسفراء في خدمة العلم ؟
-
الحكومة : هذه عقوبة المتخلفين عن خدمة العلم ..!
-
كم ستمتد دورة خدمة العلم واختيار المكلفين في الاردن ؟