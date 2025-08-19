لغز رحيل الطبيبة العراقية بان.. تقرير الطبيب الشرعي يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري- لا تزال وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق إسماعيل تثير جدلًا واسعًا في العراق، وسط تضارب الروايات بين الجهات الرسمية والرأي العام، بعد إعلان وفاتها داخل منزلها في البصرة بظروف وُصفت بـ"الغامضة".

اضافة اعلان



بان، التي كانت تدير عيادتها الخاصة وتحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، عُرفت بتقديم محتوى توعوي في الصحة النفسية.



في اليوم الأول من غيابها عن العمل، أبلغت أسرتها بأنها انتحرت، وهو ما شكك فيه كثيرون بعد ظهور تقرير طبي أولي أشار إلى آثار خنق وجروح عميقة في اليدين، إضافة إلى تعطيل كاميرات المراقبة وتأخر التبليغ عن الحادث.



هذه المعطيات دفعت ناشطين وإعلاميين إلى إطلاق حملات إلكترونية تحت وسوم مثل #بان_ليست_انتحار و**#قضية_رأي_عام**، مطالبين بتحقيق شفاف ومستقل.



ورغم إعلان مجلس القضاء الأعلى مؤخرًا غلق القضية لعدم وجود "شبهة جنائية"، إلا أن الشارع العراقي لا يزال يطالب بكشف الحقيقة، وسط قناعة متزايدة بأن بان لم تنتحر، بل قُتلت.

