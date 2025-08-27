الأربعاء 2025-08-27 01:46 ص
 

ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين

الوكيل الإخباري-  شهدت العاصمة اللبنانية بيروت حالة من الجدل الواسع عقب تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توم براك خلال لقائه عدداً من الصحفيين، حيث وصف سلوكهم بـ"الفوضوي والحيواني"، على حد تعبيره.اضافة اعلان


وأثارت هذه التصريحات استياء شديداً في الأوساط الإعلامية، إذ اعتبر صحفيون أنها إساءة مباشرة للجسم الصحفي وانتقاص من حرية الإعلام، فيما انسحب بعض الحاضرين من المؤتمر غير الرسمي الذي عُقد في بيروت.

وفي تطور لافت، أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية بياناً أكدت فيه رفضها القاطع لأي إساءة تطال الإعلام اللبناني أو العاملين فيه، مشددة على أن الصحافة تشكل "ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية"، وأن احترام الصحفيين واجب على كل زائر أو مسؤول. كما دعت الرئاسة إلى اعتماد لغة الحوار والاحترام المتبادل بما يصون صورة لبنان ومكانته.

من جانبه، لم يصدر عن باراك أو مكتبه الإعلامي أي تعليق رسمي حتى الآن لتوضيح تصريحاته أو الاعتذار عنها، بينما يستمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي .
 
 
