ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين

وأثارت هذه التصريحات استياء شديداً في الأوساط الإعلامية، إذ اعتبر صحفيون أنها إساءة مباشرة للجسم الصحفي وانتقاص من حرية الإعلام، فيما انسحب بعض الحاضرين من المؤتمر غير الرسمي الذي عُقد في بيروت.
وفي تطور لافت، أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية بياناً أكدت فيه رفضها القاطع لأي إساءة تطال الإعلام اللبناني أو العاملين فيه، مشددة على أن الصحافة تشكل "ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية"، وأن احترام الصحفيين واجب على كل زائر أو مسؤول. كما دعت الرئاسة إلى اعتماد لغة الحوار والاحترام المتبادل بما يصون صورة لبنان ومكانته.
من جانبه، لم يصدر عن باراك أو مكتبه الإعلامي أي تعليق رسمي حتى الآن لتوضيح تصريحاته أو الاعتذار عنها، بينما يستمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي .
🔴: هذا احد اكثر المقاطع تداول الان بالانترنت وهو للمبعوث الأمريكي من ترامب في لبنان "توم باراك" اليوم تكلم مع الصحفيين اللبنانيين بوقاحه وقال لهم:— MOATH | معاذ (@M0ATH) August 26, 2025
"تصرفوا بشكل حضاري وليس حيواني حتى نستطيع اكمال هذا المؤتمر والا بننهيه، هذي هي مشكلة المنطقة" pic.twitter.com/vz1OYZZLAL
