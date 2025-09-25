تصدر هاشتاغ "الدراما الأردنية" يفتح النقاش حول واقع القطاع وتحدياته

11:09 ص

الوكيل الإخباري- تصدر هاشتاغ #الدراما_الأردنية في الأردن خلال الساعات الماضية، في مؤشر واضح على الاهتمام الشعبي الواسع بضرورة مراجعة واقع هذا القطاع الفني، وإعادة الاعتبار لدوره الثقافي والاجتماعي.





ويأتي هذا التفاعل على وقع مطالبات متكررة من فنانين ومتابعين بضرورة النهوض بالدراما الأردنية، التي تراجع حضورها على الساحة العربية بعد أن لعبت دورًا رياديًا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.



ويشير ناشطون إلى أن أبرز التحديات تكمن في الجانب الاقتصادي، حيث تواجه شركات الإنتاج صعوبة في تأمين التمويل الكافي، إضافة إلى غياب سوق عربي ثابت لتوزيع الأعمال الأردنية، خاصة في المحطات الخليجية التي تمثل سوقًا أساسيًا.



كما تبرز تحديات مؤسسية وفنية، أبرزها الحاجة إلى دعم رسمي أكثر فاعلية عبر موازنات واضحة للقطاع، وتطوير البنية التحتية التعليمية والفنية لإعداد جيل جديد من الكتّاب والمخرجين والفنانين. فيما يرى مختصون أن الاقتصار على قوالب محددة مثل الدراما البدوية، قد حدّ من تنوع القصص المطروحة وجاذبيتها لجمهور عربي واسع.



ويؤكد مراقبون أن تصدّر الهاشتاغ يعكس إدراكًا شعبيًا لقيمة الدراما الأردنية كجزء من الهوية الوطنية، ورسالة واضحة لصنّاع القرار بأهمية تبني استراتيجية شاملة، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة الإنتاج وإعادة تسويق الدراما الأردنية بفاعلية في السوق العربي.