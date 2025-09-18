الخميس 2025-09-18 01:54 م
 

تضامن واسع مع الشيف ياسمين ناصر بعد حملة تحريض إسرائيلية

الوكيل الإخباري-  شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا واسعًا مع الشيف الأردنية ياسمين ناصر، عقب هجوم وتحريض شنّته ضدها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بسبب تضامنها مع أهل غزة.اضافة اعلان


واتهمت الصحيفة العبرية الشيف ناصر بأنها "تعلّم أهالي غزة كيف يكرهون إسرائيل"، مدعية أنها "تستغل نفوذها الهائل على مواقع التواصل لتروّج رواية معادية لإسرائيل"، من خلال وصفات طعام "رمزية" تشير إلى ما وصفته الصحيفة بـ"المجاعة المزعومة في غزة".

وأضافت الصحيفة أن الشيف تساهم في إظهار إسرائيل بصورة سلبية على مواقع التواصل.

وقد أثار مقطع فيديو نشرته ناصر استياء الصحيفة، حيث وصفت فيه إسرائيل بأنها "الكيان القاتل والقبيح"، وقالت: "مش قادرة أتخيل ولا أتقبل إنه في ناس حرفيًا تموت من الجوع في غزة كل يوم قدامنا ونحنا قاعدين نتفرج عليهم بأوضح صورة ومش قادرين نعمل شيء".

وأضافت: "بس احنا قادرين نعمل كل شيء، بنقدر نضل نحكي وبنقدر نضل ندعم ومنقدر نبين حقيقة وصورة هذا الكيان البشع والمغتصب والقاتل لكل العالم".

 
 
