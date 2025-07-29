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بلال حداد يثير الجدل عبر مواقع التواصل بمقطع مصور .. والسبب "لابوبو"

بلال حداد يثير الجدل عبر مواقع التواصل بمقطع مصور .. والسبب "لابوبو"
بلال حداد يثير الجدل عبر مواقع التواصل بمقطع مصور .. والسبب "لابوبو"
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-   أطلق صانع المحتوى الرياضي اللبناني بلال حداد تحذيراً واسعاً عبر منصاته الرقمية بشأن لعبة أطفال تُعرف باسم "لابوبو"، بعد أن قال إنها كانت سبباً في أجواء سلبية غير مفهومة داخل منزله، وأثّرت بشكل مباشر على أطفاله وسلامتهم النفسية.اضافة اعلان


وقال حداد في مقطع مصوّر بثه عبر حساباته الرسمية، إن اللعبة أدخلت إلى بيته طاقة سلبية غريبة، مضيفاً: "أطفالي أصبحوا يرفضون النوم في الغرف التي توجد فيها اللعبة، وحين بدأت ألاحظ التغيّرات، قررت البحث عنها على الإنترنت، وفوجئت بأن لها ارتباطات مزعومة بالشياطين ومظاهر النحس."

وأوضح أنه شاهد مقاطع تشير إلى وجود "كاميرات مخفية" داخل عيون الدمية، ما زاد من قلقه، ودفعه إلى التخلص منها فوراً. وأكد قائلاً: "لا أعلم الرابط المباشر بين ما حدث وبين اللعبة، لكن بمجرد إخراجها من المنزل، لاحظت تحسّناً واضحاً في الأجواء النفسية لعائلتي."

ووجّه حداد رسالة إلى أولياء الأمور داعياً إياهم إلى الحذر والانتباه لما يدخل إلى منازلهم من ألعاب مستحدثة، لكنها تحمل في طيّاتها رسائل أو رموزاً خطيرة، مشدداً على أهمية الرقابة الأبوية داخل المنازل على مثل هذه الألعاب التي يتم تداولها بشكل كبير عالمياً .

الفيديو الذي نشره بلال حداد من هنا 
 
 
gnews

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