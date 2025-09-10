أردنيون يطلقون وسم #الاردن_فزعة_لقطر

01:16 م

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عقب الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يوم أمس بزعم استهداف عناصر من حركة حماس.





وأطلق ناشطون أردنيون وسم #الأردن_فزعة_لقطر تعبيراً عن تضامنهم الكامل مع قطر ورفضهم للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.



وتصدر الوسم "الترند" في الأردن خلال ساعات، حيث عبر مستخدمون عن إدانتهم للاعتداء، مؤكدين أن استهداف أي دولة عربية مرفوض جملة وتفصيلا.



و نشر مستخدمون صور تجمع العلمين الأردني والقطري، مشددين على وحدة الموقف الشعبي العربي في وجه الاعتداءات الاسرائيلية.



وعبروا عن وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدين أن "أمن قطر من أمن الأردن".