أردنيون يطلقون وسم #الاردن_فزعة_لقطر

وأطلق ناشطون أردنيون وسم #الأردن_فزعة_لقطر تعبيراً عن تضامنهم الكامل مع قطر ورفضهم للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.
وتصدر الوسم "الترند" في الأردن خلال ساعات، حيث عبر مستخدمون عن إدانتهم للاعتداء، مؤكدين أن استهداف أي دولة عربية مرفوض جملة وتفصيلا.
و نشر مستخدمون صور تجمع العلمين الأردني والقطري، مشددين على وحدة الموقف الشعبي العربي في وجه الاعتداءات الاسرائيلية.
وعبروا عن وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدين أن "أمن قطر من أمن الأردن".
-
أخبار متعلقة
-
ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين
-
لغز رحيل الطبيبة العراقية بان.. تقرير الطبيب الشرعي يكشف التفاصيل
-
بلال حداد يثير الجدل عبر مواقع التواصل بمقطع مصور .. والسبب "لابوبو"
-
استقالة وتفاصيل جديدة .. حادثة حفل "كولدبلاي" لا زالت تتفاعل - صور
-
عبارة من اتصال بن سلمان والشرع تُشعل مواقع التواصل
-
الحمار "سنبل" يحصد ملايين المشاهدات في الأردن .. وعلاقة وطيده بينه وبين مالكه
-
الأردنيون يتفاعلون مع ارتفاع حالات الزواج واستقرار نسب الطلاق
-
ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو