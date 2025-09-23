فيديو .. مواقع التواصل تشتعل بعد واقعة ماكرون مع الشرطة الأمريكية

وأظهرت مقاطع وصور متداولة ماكرون وهو يتجول سيرًا على الأقدام بين المارة بانتظار السماح له بالعبور، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا وتعليقات ساخرة على منصات التواصل، خاصة بعدما أظهر المقطع المتداول ماكرون وهو يهاتف ترامب مازحًا ليقول له: "تخيّل، أنا واقف بانتظار مرور موكبك!".
الحادثة التي وُصفت بأنها "إحراج دبلوماسي" تحولت إلى مادة دسمة للنقاش بين النشطاء، بين من اعتبرها موقفًا بروتوكوليًا طبيعيًا يحدث في نيويورك أثناء تواجد زعماء العالم، وبين من رأى فيها "بهدلة" للرئيس الفرنسي أمام وسائل الإعلام والجمهور.
الشرطة الأمريكية توقف موكب الرئيس الفرنسي ماكرون للسماح بمرور موكب الرئيس الأمريكي ترامب في نيويورك.— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 23, 2025
ماكرون بدوره أخذ هاتفه واتصل بترامب مباشرة قائلاً: خمّن ماذا، أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك.
ثم بدأ يلتقط الصور مع المعجبين.pic.twitter.com/7pVhN63hfk
