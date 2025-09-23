الثلاثاء 2025-09-23 07:03 م
 

فيديو .. مواقع التواصل تشتعل بعد واقعة ماكرون مع الشرطة الأمريكية

فيديو .. مواقع التواصل تشتعل بعد واقعة ماكرون مع الشرطة الأمريكية
فيديو .. مواقع التواصل تشتعل بعد واقعة ماكرون مع الشرطة الأمريكية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-  ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة طريفة تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك، بعدما منعته الشرطة الأمريكية من المرور لحين عبور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع وصور متداولة ماكرون وهو يتجول سيرًا على الأقدام بين المارة بانتظار السماح له بالعبور، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا وتعليقات ساخرة على منصات التواصل، خاصة بعدما أظهر المقطع المتداول ماكرون وهو يهاتف ترامب مازحًا ليقول له: "تخيّل، أنا واقف بانتظار مرور موكبك!".

الحادثة التي وُصفت بأنها "إحراج دبلوماسي" تحولت إلى مادة دسمة للنقاش بين النشطاء، بين من اعتبرها موقفًا بروتوكوليًا طبيعيًا يحدث في نيويورك أثناء تواجد زعماء العالم، وبين من رأى فيها "بهدلة" للرئيس الفرنسي أمام وسائل الإعلام والجمهور.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انعقاد مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية انعقاد مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في غرفة صناعة الأردن

ا

أخبار محلية وزارة الشباب تعلن تشكيل لجنة مؤقتة لنادي الفيصلي

ل

عربي ودولي أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين لفعل ذلك

ب

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في منطقة طبربور

وزير الصحة يبحث مع السفيرين الكويتي والبحريني تعزيز التعاون

أخبار محلية وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبي مع الكويت والبحرين

إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية السامية

أخبار محلية إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية السامية

ل

عربي ودولي شاهد.. تعطل السلم الكهربائي بترامب وزوجته في الأمم المتحدة

F

أخبار محلية بلدية مأدبا تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة



 
 





الأكثر مشاهدة