التربية تدعو مرشحين لغايات إجراء مقابلات شخصية - أسماء

التربية تدعو مرشحين لغايات إجراء مقابلات شخصية
الخميس، 14-08-2025 06:22 ص
الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك استنادًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، من خلال الإعلان المفتوح.اضافة اعلان


وبينت انه يمكن للمرشحين الاستعلام عن أسمائهم وموعد المقابلة الشخصية باستخدام الرقم الوطني، من خلال الرابط التالي: https://academy.moe.gov.jo/HRI/

وأضافت ان مكان عقد المقابلات في مدرسة الأميرة رحمة، الكائنة في العاصمة عمان – منطقة الشميساني، بالقرب من مدرسة عين جالوت، خلف المستشفى التخصصي.

وأشارت الى ان  المقابلات تعقد خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 آب 2025.
 
 
