التربية تدعو مرشحين لغايات إجراء مقابلات شخصية - أسماء

وبينت انه يمكن للمرشحين الاستعلام عن أسمائهم وموعد المقابلة الشخصية باستخدام الرقم الوطني، من خلال الرابط التالي: https://academy.moe.gov.jo/HRI/
وأضافت ان مكان عقد المقابلات في مدرسة الأميرة رحمة، الكائنة في العاصمة عمان – منطقة الشميساني، بالقرب من مدرسة عين جالوت، خلف المستشفى التخصصي.
وأشارت الى ان المقابلات تعقد خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 آب 2025.
-
أخبار متعلقة
-
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الجامعة الأردنية - أسماء
-
وظائف شاغرة.. لحاملي شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس
-
مئات المدعوين للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء
-
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء
-
الأمن السيبراني يعلن عن نتائج فرز عدة وظائف
-
مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات التعيين في الحكومة- أسماء