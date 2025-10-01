الأربعاء 2025-10-01 07:33 ص
 

التربية تعلن الدفعة الخامسة من بعثات دبلوم إعداد المعلمين - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 01-10-2025 06:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدفعة الخامسة من المرشحين للعام الجامعي 2025/2026 ضمن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين، والممول بالكامل من قبل الوزارة، والذي يُعقد في الجامعات الأردنية الشريكة التالية:اضافة اعلان


الجامعة الأردنية

الجامعة الهاشمية

جامعة اليرموك

جامعة مؤتة

للاستعلام عن أسماء المرشحين باستخدام الرقم الوطني، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://academy.moe.gov.jo/HRE/

تعليمات وإجراءات للمرشحين:

تقديم كفالة عدلية إلزامي لجميع المرشحين.

يبدأ تسليم عقود الإيفاد اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 1/10/2025، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 6/10/2025، وذلك لتسليم عقود الإيفاد والكفالات العدلية إلى مديريات التربية أو مركز الوزارة.

على المرشحين مراجعة مديريات التربية والتعليم التابعين لها لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية، وذلك لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.

بعد توقيع عقد الإيفاد وإصدار الكفالة العدلية، يقوم المرشح بتسليم ثلاث نسخ من العقد والكفالة إلى قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم، حيث توزّع كما يلي:

نسخة تُرسل إلى قسم التوظيف في مركز الوزارة.

نسخة تُسلم للجامعة عند مراجعتها.

نسخة يحتفظ بها المرشح لأغراضه الخاصة.

تنويه مهم: يُعتبر أي مرشح لم يُراجع ولم يستكمل إجراءات الإيفاد ضمن المدة المحددة مستنكفًا عن الالتحاق بالبرنامج، وسيتم ترشيح بديل عنه لتغطية الشاغر.

بعد انتهاء الوزارة من حصر الأسماء وإرسالها إلى الجامعات المعنية، يُطلب من كل مرشح أنهى إجراءات الإيفاد مراجعة منسق البعثات في الجامعة التي اختارها، مصطحبًا معه نسخة من عقد الإيفاد والكفالة العدلية الخاصة بالجامعة.

ملاحظة: يُحتفظ المرشحون بنسخة خاصة من عقد الإيفاد والكفالة العدلية لغايات الإجراءات المستقبلية، كطلب تعديل أو إلغاء الكفالة العدلية.

تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات والمواعيد المحددة، ولن يُقبل تسليم أي عقود بعد انتهاء الفترة المعلنة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إغلاق الحكومة الأميركية لأول مرة منذ 7 سنوات

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط

إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات "الإسرائيلية"

عربي ودولي إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات الإسرائيلية

وفيات الاربعاء 1- 10-2025

الوفيات وفيات الاربعاء 1- 10-2025

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

فلسطين ألمانيا تؤكد استعدادها للمساعدة على تنفيذ خطة ترامب في غزة

أسطول الصمود

فلسطين رصد سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن أسطول الصمود

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة