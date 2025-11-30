الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة الى 16.2 %

01:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755643 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة الكلي للسكان (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ آنذاك 16.3%، وبانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025. اضافة اعلان





وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين بلغ 18% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، وانخفض معدل البطالة للأردنيين 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الثلاث الماضية (مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022)، وانخفضت بطالة الذكور الأردنيين 4.4 نقطة مئوية منذ عام 2021.



وأضافت أن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي ارتفع لأول مرة بين الأردنيين إلى 96 ألف مشترك منذ 1/1/2025 ولغاية 15/11/2025.



كما بلغ معدل البطالة للأردنيين خلال الربع الثالث من عام 2025 للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.2% منها 13.5% للذكور و30.1% للإناث، وبلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 فأكثر 7.1% منها 6.4% للذكور و11.5% للإناث.



وتابعت أن معدل البطالة بين السكان الذكور (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 13.6% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025، وهو أقل معدل منذ عام 2017.



وبلغ معدل البطالة للأردنيين 21.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024؛ إذ بلغ حينها 21.5%، وبارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025، حيث كان 21.3%، وذلك لارتفاع معدل البطالة بين الإناث الأردنيات إلى 33.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، ولتزامن الربع الثالث مع دخول الخريجين إلى فئة الباحثين عن عمل مع إنهاء عامهم الدراسي في بداية النصف الثاني من العام.



كما بلغ معدل البطالة بين السكان غير الأردنيين 9.2% خلال الربع الثالث من عام 2025.



وأوضحت دائرة الإحصاءات أن البطالة بين جميع السكان يقصد بها معدل البطالة لجميع السكان على أرض المملكة، والذي يشمل السكان الأردنيين والسكان غير الأردنيين معًا.



وعن النتائج التفصيلية، فقد بلغ معدل البطالة 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغ آنذاك 16.3%، وبانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 3.8 نقطة مئوية خلال الأعوام الأربعة الماضية (مقارنة مع عام 2021).



وبلغ معدل البطالة بين الذكور 13.6% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025.



كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 27.0% خلال الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع مقداره 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، فيما انخفض معدل البطالة بين الذكور بمقدار 0.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع بين الإناث بمقدار 1.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2025.



وبينت دائرة الإحصاءات أن المتعطلين توزعوا حسب المستوى التعليمي، فكان 59.1% من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و40.3% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي. وعلى مستوى المحافظات، سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 29.4%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 17.3%.



وبلغ معدل البطالة بين السكان (أردنيين وغير أردنيين) للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 12.8%، منها 10.2% للذكور و23.7% للإناث.



وعن خصائص المشتغلين لجميع السكان، أشارت إلى أن معدل التشغيل (نسبة المشتغلين إلى قوة العمل) بلغ 83.8% خلال الربع الثالث من عام 2025 منها (86.4% للذكور مقابل 73.0% للإناث)، وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 40.3% خلال الربع الثالث من عام 2025، فيما تركز 56.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20–39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث في الفئة العمرية نفسها 72.5%.



وبلغت نسبة المشتغلين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية 27.1%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 3.6%، أما المشتغلون الحاصلون على مؤهلات أعلى من الثانوية فبلغت نسبتهم 51.3%، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 88.7% منها (87.4% للذكور مقابل 95.5% للإناث).



وأظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2025 ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى 46.4% من إجمالي المشتغلين، مقارنة مع 46.1% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، وارتفع معدل التشغيل بمقدار 1.9 نقطة مئوية خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022).



وبينت دائرة الإحصاءات أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 40.5% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 41.6% في الربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 61.7% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 62.2% للربع الثالث من عام 2024.



كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 16.6% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 18.2% في الربع الثالث من عام 2024، حيث يلاحظ انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.6 نقطة مئوية بين الفترتين، مشيرة إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية يبلغ 18.1%.



كما أظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 50.6% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 15.7% بين الذكور.



وأشارت النتائج إلى أن 52.1% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 23.1% بين الإناث. كما بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 21.9%، وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 21.9%.



وبينت النتائج أن معدل البطالة بين الأردنيين فقط بلغ 21.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغ آنذاك 21.5%، وبارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025 حيث كان 21.3%، وانخفض معدل البطالة للأردنيين 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية (مقارنة مع الربع نفسه عام 2022).



وبلغ معدل البطالة بين الذكور 18.0% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، وانخفضت بطالة الذكور الأردنيين 4.4 نقطة مئوية منذ عام 2021.



كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 33.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه.



وأشارت النتائج إلى أن 59.1% من إجمالي المتعطلين الأردنيين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و40.3% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي.



أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة بين الأردنيين في محافظة معان بنسبة بلغت 29.4%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 17.3%.



وبلغ معدل البطالة للأردنيين للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.2% منها 13.5% للذكور و30.1% للإناث.



كما بلغ معدل التشغيل للأردنيين (نسبة المشتغلين إلى قوة العمل) 78.6% خلال الربع الثالث من عام 2025 منهم (82.0% للذكور مقابل 66.1% للإناث)، وارتفع معدل التشغيل بمقدار 1.7 نقطة مئوية خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022).



وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 31.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغت نسبة المشتغلين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية 49.2%، وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 9.3%، أما المشتغلون الحاصلون على مؤهلات أعلى من الثانوية فبلغت نسبتهم 41.1%، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 85.1% منها (82.9% للذكور مقابل 95.0% للإناث).



وأظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2025 ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى 46.4% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ46.1% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 34.3% في الربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 52.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 53.6% للربع الثالث من عام 2024.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 14.8% في الربع الثالث من عام 2024، حيث يلاحظ انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.4 نقطة مئوية بين الفترتين، مشيرة إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية يبلغ 18.1%.



كما أظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 74.3% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.1% بين الذكور.



وأشارت النتائج إلى أن 58.0% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.3% بين الإناث، وبلغت نسبة العاملين الذكور الأردنيين في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 78.1%، و21.9% للإناث.



وتشمل البطالة بين غير الأردنيين المؤشرات التالية:



بلغ معدل البطالة بين السكان غير الأردنيين 9.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025، وبلغ معدل البطالة بين الذكور غير الأردنيين 8.1% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 1.3 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه.



كما بلغ معدل البطالة بين الإناث غير الأردنيات 14.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع مقداره 0.47 نقطة مئوية مقارنة بالربع الذي سبقه (تم تصحيح الكتابة)، فيما بلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 فأكثر 7.1% منها 6.4% للذكور و11.5% للإناث.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان غير الأردنيين (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 56.7% في الربع الثالث من عام 2025، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور غير الأردنيين 79.3% في الربع الثالث من عام 2025، وللإناث غير الأردنيات 23% في الربع الثالث من عام 2025.



يشار إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة بلغ حجمها 16,560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة وممثلة للحضر والريف، كما أن المسح يُنفذ في منتصف كل ربع من السنة، ويقدم بيانات تعكس واقع الربع الثالث كاملاً (تموز، آب، أيلول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة ليوم المقابلة، وفق التوصيات الدولية المعتمدة في المملكة.

تم نسخ الرابط





