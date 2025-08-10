“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من آب الحالي، مقارنة مع أسعارها في تموز الماضي، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) من 678 دولارا إلى 677 دولارا للطن، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.1 بالمئة، كما انخفض (أوكتان 90) من 660 دولارا إلى 659 دولارا للطن، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.2 بالمئة.



وانخفض معدل سعر الديزل من 653 دولارا إلى 639 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة، كما انخفض معدل سعر الكاز من 669 دولارا إلى 664 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.7 بالمئة، في حين ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 405 دولارات إلى 407 دولارات للطن، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.5 بالمئة.



كما انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال من 553 دولارا خلال تموز الماضي إلى 498 دولارا للطن خلال آب الحالي، بنسبة انخفاض بلغت 9.9 بالمئة.