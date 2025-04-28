انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.38% لشهر آذار من عام 2025

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 107.21 مقابل 107.62 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 107.21 مقابل 106.96 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره 107.09 مقابل 107.21 لنفس الفترة من عام 2024.
وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.43%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.69%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2025 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%، في حين انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.08%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 بنفس الفترة من عام 2024، فقد انخفضت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (1.94%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة (0.09%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
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