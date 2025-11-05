الأربعاء 2025-11-05 06:49 م
 

شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي

جانب من المعرض
 
الأربعاء، 05-11-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري- بدأت 14 شركة صناعية أردنية متخصصة في الصناعات الغذائية مشاركتها امس الثلاثاء في "معرض الخليج الصناعي 2025" المقام بمركز دبي التجاري العالمي.

وينظم المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، جمعية المصدرين الأردنيين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.


وتعد هذه المشاركة هي العاشرة على التوالي للجمعية في المعرض الذي يعتبر من أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة، كونه يجمع نخبة من الشركات العالمية في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، ويشكل منصة مثالية للتواصل واستكشاف فرص الشراكة والتوسع التجاري.


وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، يضم الجناح الأردني الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 337 مترا مربعا قسمين رئيسيين: التعبئة والتغليف، والمضافات الغذائية حيث تم تصميمه بحيث يعكس هوية الصناعة الأردنية وجودتها العالية، وليوفر بيئة متميزة لعرض المنتجات والتواصل مع الزوار والمشترين.


وقال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الجمعية في معرض الخليج الصناعي الذي يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف على مستوى المنطقة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول الى أسواق جديدة غير تقليدية.


وبين أن الجمعية تحرص منذ أعوام على تنظيم المشاركة الأردنية في المعارض الدولية الكبرى، لما تشكله من نافذة مهمة لتعزيز الصادرات الوطنية وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات العالمية، لافتا إلى أن المشاركة بالمعرض تمثل فرصة حقيقية للتعريف بجودة منتجات الصناعة وتنافسيتها.


وأكد العين الخضري، أن الجمعية ستواصل العمل على تفعيل دورها في تعزيز الصادرات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤى التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.


من جانبه، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن المشاركة الأردنية في المعرض تأتي تتويجا لجهود الجمعية المستمرة في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من الوجود الفاعل في المعارض المتخصصة على المستوى الاقليمي والعالمي.


وبين أن وجود الأردن في هذا الحدث المهم يعكس ثقة الجمعية بقدرة المنتج الاردني على المنافسة العالمية ويمثل رسالة فخر بالصناعة الوطنية وإنجازاتها.


وأكد أبو رحمة، أن الجمعية ستواصل جهودها لرفع مكانة الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية من خلال تنظيم المشاركات في المعارض الدولية وتقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين الأردنيين، انسجاما مع رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

 
 
