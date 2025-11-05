البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار

08:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752649 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار 09 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 85 مليون دولار. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 6 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 6 تشرين الثاني 2025.