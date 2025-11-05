الأربعاء 2025-11-05 09:46 ص
 

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار

الأربعاء، 05-11-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار 09 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 85 مليون دولار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 6 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 6 تشرين الثاني 2025.
 
 
