الأحد 2025-11-23 11:25 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 23-11-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2482 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 955، والورقيات 323.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و30 قرشا، والبطاطا 15و 30 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 10و30 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 
