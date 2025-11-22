"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع رومانيا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، مع المستشار الوزاري للشؤون التجارية والاقتصادية في سفارة رومانيا لدى المملكة أوفيديو كوستيا، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أكد العلاونة أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا، مشددا على ضرورة تطوير آليات التعاون المشترك وتعزيز قنوات التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.



وأشار إلى أهمية تنظيم ملتقيات أعمال مشتركة ومعارض تجارية متخصصة، بهدف عرض المنتجات والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية، أهمها الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات الهندسية، إلى جانب القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.



وقال إن السوق الأردنية تشكل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق المنطقة، مؤكدا استعداد الجمعية لتقديم المعلومات والدعم اللازم للشركات الرومانية الراغبة في الاستثمار أو إقامة شراكات مع نظيراتها الأردنية.



ودعا العلاونة إلى تسهيل تبادل الوفود الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات القائمة بما يسهم في إزالة العقبات التي قد تواجه رجال الأعمال من الجانبين.



بدوره، أكد كوستيا اهتمام بلاده بتوسيع حضور الشركات الرومانية في السوق الأردنية، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا استعداد السفارة لتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز التعاون الثنائي.



وتعتبر الحبوب والحيوانات الحية والكاكاو ومحضرات الحبوب والدقيق والنشاء، أبرز مستوردات المملكة من السوق الرومانية.