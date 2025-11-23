الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

الوكيل الإخباري- أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسما-أندرسون أن الأردن يمرّ في واحدة من أكثر جهود التحديث "إثارة للإعجاب" في المنطقة وأفضلها، مشددة على أن الأمم المتحدة "فخورة بأن تكون داعما لهذه الجهود".

و قالت أندرسون إن العام الماضي شهد "تقدما كبيرا" في عدد من المجالات، في مقدمتها تحديث وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" التي وصفتها بأنها من أكثر الإنجازات التي تبعث على الإعجاب.



وأوضحت أن الأمم المتحدة دعمت الأردن كذلك في تحقيق قفزة مهمة في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، حيث ارتقى الأردن 11 مرتبة في هذا المؤشر، في دلالة على عمق الإصلاحات التي تشهدها الإدارة العامة والخدمات الحكومية الرقمية.