الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

و قالت أندرسون إن العام الماضي شهد "تقدما كبيرا" في عدد من المجالات، في مقدمتها تحديث وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" التي وصفتها بأنها من أكثر الإنجازات التي تبعث على الإعجاب.
وأوضحت أن الأمم المتحدة دعمت الأردن كذلك في تحقيق قفزة مهمة في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، حيث ارتقى الأردن 11 مرتبة في هذا المؤشر، في دلالة على عمق الإصلاحات التي تشهدها الإدارة العامة والخدمات الحكومية الرقمية.
