الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف
الأحد، 23-11-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسما-أندرسون أن الأردن يمرّ في واحدة من أكثر جهود التحديث "إثارة للإعجاب" في المنطقة وأفضلها، مشددة على أن الأمم المتحدة "فخورة بأن تكون داعما لهذه الجهود".

و قالت أندرسون إن العام الماضي شهد "تقدما كبيرا" في عدد من المجالات، في مقدمتها تحديث وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" التي وصفتها بأنها من أكثر الإنجازات التي تبعث على الإعجاب.


وأوضحت أن الأمم المتحدة دعمت الأردن كذلك في تحقيق قفزة مهمة في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، حيث ارتقى الأردن 11 مرتبة في هذا المؤشر، في دلالة على عمق الإصلاحات التي تشهدها الإدارة العامة والخدمات الحكومية الرقمية.

 

وأشارت إلى أن المنظمة دعمت إطلاق الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ورافقت ذلك "مجموعة واسعة من أشكال الدعم الأخرى للمجتمعات بشكل مباشر أكثر، مثل خلق فرص العمل، ومساعدة الشباب في العثور على وظائف من خلال فرص العمل".

 
 
