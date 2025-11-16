تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف 15و 35 قرشا، والبطاطا 10 و30 قرشا، والبندورة 10و17 قرشا، والجزر 40 و65 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 15 و30 قرشا، والليمون 70 و135 قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.
