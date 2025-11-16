الأحد 2025-11-16 11:07 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 1928 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 593، والورقيات 284.
مجموعة من الخضار
 
الأحد، 16-11-2025 09:00 ص

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف 15و 35 قرشا، والبطاطا 10 و30 قرشا، والبندورة 10و17 قرشا، والجزر 40 و65 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 15 و30 قرشا، والليمون 70 و135 قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.

 
 
