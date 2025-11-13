صناعة إربد تبحث التعاون بدعم الصناعة مع منظمة كويكا الكورية وجامعة العلوم والتكنولوجيا

وأكد مدير عام الغرفة نضال الصدر، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير بيئة العمل الصناعي، ورفع كفاءتها من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتقنيات الحديثة.
وبين الصدر الخدمات التي تقوم بها غرفة صناعة إربد في خدمة القطاع الصناعي من خلال توفير الدعم الفني والاستشارات، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الكوادر الصناعية من خلال مركز التدريب والتطوير التابع للغرفة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي، وتطوير مهاراتهم عبر برامج متخصصة تسهم في تعزيز الإنتاجية والجودة ورفع القدرة التنافسية للمصانع في المحافظة.
وأشار الصدر، إلى حرص الغرفة على تنفيذ مشاريع متنوعة بالتعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم وتطوير القطاع الصناعي من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وتوفير فرص بناء القدرات للعاملين في المصانع، بما يعزز من كفاءة الأداء ويساهم في رفع مستوى الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وبما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد المحلي في المحافظة.
وثمنت الدكتورة منى ابو دلو من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والوفد الكوري، التعاون الذي أبدته غرفة صناعة إربد، واستعدادها لتقديم كافة المعلومات اللازمة لانجاح التعاون.
