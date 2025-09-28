وزارة الصناعة: الصادرات لسوريا ستشهد ارتفاعا الفترة المقبلة

01:56 م

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الأحد، إن الجهود الحكومية قادت لارتفاع الصادرات الوطنية ومحافظتها على نسب نمو جيدة رغم الظروف الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب والظروف الجيوسياسية العالمية.





وأضاف في بيان صحفي أن الصادرات الوطنية ارتفعت لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 13.9% لتبلغ 2214 مليون دينار مقابل 1943 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وهي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لصادرات المملكة تليها الولايات المتحدة الأميركية بحجم 1261 مليون دينار.



وبين أن الصادرات الأردنية الى سوريا حققت نموا كبيرا خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي وبنسبة 400% حيث بلغت 130 مليون دينار مرتفعة من 26 مليون دينار لفترة المقارنة من عام 2024 وذلك يعود إلى الجهود الحكومية التي بذلت مع الجانب السوري منذ تغيير النظام هنالك والمبادرات التي تمت لدعم الأشقاء السوريين لجهة تزويدهم باحتياجاتهم من السلع اللازمة والعمل على تعزيز التجارة البينية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.



وتوقع البرماوي أن تشهد الصادرات إلى سوريا ارتفاعها خلال الفترة المقبلة في ظل المتابعة المستمرة مع الجانب السوري والحرص المشترك على تنشيط التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتفعيل اتفاقية التجارة الموقع بين البلدين وإعادة النظر فيها بالشكل الذي يحفز المبادلات التجارية وتجاوز أي صعويات إضافة إلى تجار الترانزيت من خلال الأراضي السورية بعد إعادة تشغيل معبر باب الهوى الواقع بين سوريا وتركيا.



وقال إن الصادرات الوطنية ارتفعت أيضا إلى السعودية وبنسبة 16.1% وبلغت 734 مليون دينار مقابل 632 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي كما زادت إلى العراق بما نسبته 11.7% وبلغت 525 مليون دينار ارتفاعا من 470 مليون دينار.



وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات الأردنية أيضا إلى الدول الأسيوية غير العربية بنسبة 15.4% لتبلغ 1077 مليون دينار فيما كانت 933 مليون دينار.



وقال البرماوي إن من أبرز المؤشرات المتعلقة بالصادرات الوطنية ارتفاعها بنسبة 22% إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت 305 ملايين دينار مقابل 250 مليون دينار للسبعة شهور الأولى من العام الحالي.



وأشار الى أن أبرز السلع التي ارتفعت صادراتها الألبسة بنسبة 4.4% لتبلغ مليار دينار والأسمدة الكيماوية بما نسبته 9.5% وبلغت 577 مليون دينار والبوتاس 9.6% وبإجمالي 307 ملايين دينار والفوسفات الخام 6% لتصل إلى 317 مليون دينار ومحضرات الصيدلة 6.3%.