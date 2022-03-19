الوكيل الإخباري - أفكار هدايا يوم الأم، أيام قليلة ويحتفل العالم بمناسبة يوم الأم ، مناسبة تحظى باهتمام الجميع وتفكيرهم لاختيار أجمل هدية للأم تقديراً لها ولكل طيب منها، وهي مناسبة رمزية ومعنوية فيها إشارة لمعاني الأمومة الجميلة، وعبيرها الأخاذ التي تتجلى في عطاء الأم وحنانها، فكيف نحتفل بيوم الأم، وما هي أجمل 8 أفكار هدايا يوم الأم للأمهات؟

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أفكار هدايا يوم الأم بحسب اهتماماتها

من أفكار هدايا يوم الأم للأمهات بحسب اهتماماتها ما يلي:

1 - أدوات رياضية للأم المهتمة بممارسة الرياضة.

2 - مجوهرات قيمة للأم العاشقة للتألق والتزين بالذهب والمجوهرات.

3 - اسطوانات نادرة للأم ذات الذوق الرفيع التي تقدر الفن، وتفضل الألحان والأغاني القديمة.

4 - أدوات منزلية للأم ربة المنزل التي تهتم بكل ما هو جديد ويسهل من المهام الملقاه عليها.

5 - الأجهزة الإلكترونية وخصوصاً الابتكارات الجديدة للأم العاملة لأنها تعتبرها يد معاونة لها في المهام المنزلية.

6 - قطع أثاث فريدة ولوحات فنية رائعة، وقطع ديكور أنيقة للأم العاشقة للأنتيكات والديكورات الراقية.

7 - قسيمة مشتريات للأم العاشقة للتسوق.

8 - تذاكر سياحية للأم العاشقة للسفر.

أفكار هدايا يوم الأم تقليدية

من أفكار هدايا يوم الأم تقليدية ما يلي:

1 - العطور.

2 - البخور الفاخر.

3 - أدوات التجميل.

4 - الذهب.

5 - الأدوات المنزلية.

6- الأجهزة الإلكترونية.

7 - قسائم تسوق.

أفكار هدايا يوم الأم غير تقليدية

من أفكار هدايا يوم الأم غير تقليدية ما يلي:

1 - الأم الأنيقة: تحب الملابس الأنيقة والحقائب الراقية، والأكسسوارات الجميلة لذا يمكن أن تكون هدية يوم الأم، أحد قطع الأزياء الأنيقة، أو حقيبة يد رائعة بماركة معروفة، أو أكسسوارات راقية تسعد بارتدائها على ملابسها لتكتمل اطلالتها الأنيقة.

2 - الأم الرومانسية: تعشق العطور الرومانسية الناعمة.

3 - الأم العملية: تحب جميع الهدايا التي يمكن لها أن تستفيد منها بطريقة عملية لذا من السهل اختيار أي هدية منزلية توفر لها كثير من الوقت والجهد.

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