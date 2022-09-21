أصوات مرعبة.. ناسا تنشر تسجيلات لاصطدام نيزك بكوكب المريخ

الوكيل الإخباري-التقط مسبار «إنسايت» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اهتزازات وأصوات أربعة نيازك أثناء اصطدامها بكوكب المريخ.



ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أفاد العلماء يوم الاثنين أن «إنسايت» اكتشف موجات زلزالية وصوتية ناتجة عن اصطدام 4 نيازك بالمريخ في عامي 2020 و2021.



وأكد قمر صناعي يدور حول الكوكب الأحمر مواقع تأثيرات هذه الاصطدامات، والتي كانت على بعد حوالي 180 ميلاً (290 كيلومتراً) من المسبار.



وتفككت النيازك التي رصدها مسبار «إنسايت» إلى عدة قطع صغيرة، كل قطعة أحدثت حفرة خاصة بها على الكوكب.



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pic.twitter.com/cB7UjDerbR What's that? Oh, just the sound of new craters being made on Mars. Sound up for the latest from the @NASAInSight lander, whose seismometer picked up the signal of a meteoroid hitting the Martian atmosphere, breaking up, and hitting the ground: https://t.co/hyzc5F1BrM September 19, 2022

صدى البلد

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