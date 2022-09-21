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الأربعاء، 21-09-2022 04:31 م

أصوات مرعبة.. ناسا تنشر تسجيلات لاصطدام نيزك بكوكب المريخ

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الوكيل الإخباري-التقط مسبار «إنسايت» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اهتزازات وأصوات أربعة نيازك أثناء اصطدامها بكوكب المريخ.
 
ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أفاد العلماء يوم الاثنين أن «إنسايت» اكتشف موجات زلزالية وصوتية ناتجة عن اصطدام 4 نيازك بالمريخ في عامي 2020 و2021.

وأكد قمر صناعي يدور حول الكوكب الأحمر مواقع تأثيرات هذه الاصطدامات، والتي كانت على بعد حوالي 180 ميلاً (290 كيلومتراً) من المسبار.

وتفككت النيازك التي رصدها مسبار «إنسايت» إلى عدة قطع صغيرة، كل قطعة أحدثت حفرة خاصة بها على الكوكب.

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صدى البلد

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