السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أضحية العيد تتسبب في واقعة أليمة بمحافظة بني سويف المصرية

الديوان الملكي ينكس علم السارية حدادا على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي

كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية بأول أيام العيد

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك للمرتبات ويشاركهم أداء صلاة العيد

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة تريد لقاء بايدن

الحنيطي يزور إحدى وحدات مديرية أمن الحدود

السديس يعفي مدير المسعى ومساعده من منصبيهما لتقصيرهما في أداء مهامها

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

مرتبات السير يشاركون المواطنين أداء صلاة العيد

السبت، 09-07-2022 04:15 م

أضحية العيد تتسبب في واقعة أليمة بمحافظة بني سويف المصرية

62c968a5423604357a48610c


الوكيل الإخباري- شهدت محافظة بني سويف المصرية، اليوم السبت، واقعة أليمة تزامنا مع مراسم عيد الأضحى، تمثلت بمصرع طالب جراء سقوط "عجل أضحية" عليه من الطابق الثاني.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عاما جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الطالب بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله إلى المستشفى.

هذا وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لإستصدار تصريح الدفن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طلائع-حجاج-بيت-الله-الحرام-يفدون-للمسجد-الحرام-لأداء-طواف-الإفاضة5-799x599

مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام العيد

2020_7_31_0_24_29_557

من فاته صلاة العيد فما حكم أدائها منفردًا؟

image (1)

عائلات جزائرية تستقبل كبش العيد بالحناء والسكر والزغاريد

121-153522-saudi-red-crescent-recruiting-people-pilgrims-2

شاهد.. إنقاذ حياة حاج يمني بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة

adha-2021

أجمل المعايدات القصيرة لعيد الأضحى المبارك

Muslims_who_are_not_at_the_Hajj_join_them_in_spirit_by_fasting_this_day._-_Flickr_-_Al_Jazeera_English

قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

أخبار متعلقة
طلائع-حجاج-بيت-الله-الحرام-يفدون-للمسجد-الحرام-لأداء-طواف-الإفاضة5-799x599

مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام العيد

2020_7_31_0_24_29_557

من فاته صلاة العيد فما حكم أدائها منفردًا؟

خاروف

نهاية مأساوية لشاب تشاجر مع زوجته حول أضحية العيد في المغرب