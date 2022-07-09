مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام العيد

مشهد مهيب لحجاج بيت الله الحرام أثناء طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى #الحج #عيد_الأضحى_المبارك #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RdcTl5Qkjd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022
صحن المطاف يزدان بضيوف الرحمن أثناء طواف الإفاضة
صحن المطاف يزدان بضيوف الرحمن أثناء طواف الإفاضة#الحج#عيد_الأضحى#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VQSSuuWzeo— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام #عيد_الأضحى
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام #عيد_الأضحى #بسلام_آمنين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/axXIi2bl9v— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022
طلائع الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى
طلائع الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fPxw1kDo8a— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022
صباح #عيد_الأضحى_المبارك في رحاب المسجد الحرام.
صباح #عيد_الأضحى_المبارك في رحاب المسجد الحرام.#بسلام_آمنين— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022
#عيد_الأضحى#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OeADSRIb3d
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى.
#فيديو: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022
المصدر: التلفزيون السعودي#عيد_اضحى_مبارك #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/627MiilGPa
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