السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 09-07-2022 03:46 م

مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام العيد

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الوكيل الإخباري - مشهد مهيب لحجاج بيت الله الحرام أثناء طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى 


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صحن المطاف يزدان بضيوف الرحمن أثناء طواف الإفاضة

 

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام #عيد_الأضحى

 

 

طلائع الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى 

 

صباح #عيد_الأضحى_المبارك في رحاب المسجد الحرام.

 

 

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى. 

 

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