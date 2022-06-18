أمريكا .. الحكم المؤبد لكاتبة مقال "كيف تقتلين زوجك"؟

الوكيل الإخباري-قضت محكمة في ولاية أوريغون الأمريكية بالسجن مدى الحياة على روائية أمريكية أدينت بقتل زوجها في سياق دراماتيكي.

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وكانت صاحبة الروايات نانسي كرامبتون بروفي، قد تنبأت بجريمتها في مقال كتبته قبل سنوات تحت عنوان "كيف تقتلين زوجك".



وأدينت نانسي البالغة من العمر 71 عاما في جريمة قتل من الدرجة الثانية الشهر الماضي.





ورأت هيئة المحلفين أن نانسي أطلقت النار على زوجها في عام 2018 بعد 26 عاما من الزواج، طمعًا في الحصول على 1.5 مليون دولار هي قيمة بوليصة تأمين على حياة الزوج.

ورصدت كاميرات المراقبة وجود كرامبتون في مكان الجريمة وقت وقوعها، كما لم تعثر الشرطة على سلاح الجريمة. وكانت نانسي قد اشترت سلاحا طبق الأصل من ذلك النوع الذي أُطلق منه الرصاص على دانيال.



وفي معرض الدفاع عن نفسها أمام المحكمة، ادّعت نانسي أن "جزءًا سقط من ذاكرتها" هو ذلك الخاص بساعة مقتل زوجها، وأنها لا تستطيع حتى أن تنفي إذا ما كانت هي بالفعل التي رصدتها الكاميرات في مسرح الجريمة.



وبعد مداولةٍ لم تستغرق يومين، رأت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا إدانة نانسي بالقتل من الدرجة الثانية.



وأقرت المحكمة الاثنين حُكما بالسجن مدى الحياة على نانسي التي قال محاموها إنهم سيستأنفون الحُكم الذي يحمل في طياته إمكانية إخلاء سبيلها بشكل مشروط ولكن بعد 25 عاما.



بي بي سي

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