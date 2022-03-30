أمريكا..نبتة تقضي على نمل مدمر للحياة البرية

الوكيل الإخباري - اكتشف أخيراً، ترياق طبيعي ( هو عبارة عن نبتة مُمْرِضة تشبه الفطريات)، يساعد في التخلص من النمل الذي يدمر الحياة البرية في جنوب شرق الولايات المتحدة منذ 20 عاماً، وذلك بعد دراسات مكثفة توصل لهذا الاكشتاف إثرها علماء يُجرون دراسات عن هذا النوع الغازي ذات المنشأ الأمريكي الجنوبي، .



ونشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم الاثنين الدراسة التي أعدّها باحثون من جامعة تكساس في أوستن.

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