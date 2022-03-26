الطيور تضع بيضها قبل الأوان بسبب تغير المناخ في أمريكا

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت سابق لأوانه في معظم أنحاء أمريكا الشمالية بسبب تغير المناخ، دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان خلال العام، الأمر الذي يضيف إلى أدلة على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقلب عادات الحياة البرية رأساً على عقب.



وذكر الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية علم البيئة الحيوانية أنه من بين 72 سلالة طيور جرى فحصها في أنحاء شيكاغو، وضع ثلثها تقريباً البيض قبل موعده بنحو 25 يوماً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل مئة عام. وتشمل السلالات المتأثرة حمام الحداد وطائر العاسوق الأمريكي وباز كوبر.

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ولم يجد العلماء حتى الآن أي سمات مشتركة واضحة بين هذه السلالات مثل الحجم أو وضع الهجرة قد تفسر تغير موعد وضع البيض.

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