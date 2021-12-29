أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات 836 ببغاء كان والده يكدسها في المنزل

الوكيل الإخباري - تلقى ملجأ للحيوانات في ولاية ميشيغن الأمريكية هدية "غير متوقعة ، إذ حصل على أكثر من 800 ببغاء عهد بها إليه نجل رجل كان يكدسها داخل غرفة في منزله، على ما افادت المؤسسة والصحافة.



وأوضح ملجأ "ديترويت أنيمل ويلفير غروب" عبر "فيسبوك" الأحد أن "ثلاث جمعيات لحماية الطيور تتعاون اليوم لإنقاذ أكثر من 800 ببغاء أودعت" لديه.

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وبادر نجل جامع حيوانات فشل مشروعه لتربية الطيور إلى تسليم الملجأ 497 من هذه الببغاوات، وما لبث أن عاد الأحد محضراً معه 339 طائراً إضافياً.

ونقلت صحيفة عن نجل صاحب الببغاوات قوله إن والده كان يحتجزها داخل أقفاص في غرفة بمنزله وينفق 1200 دولار شهرياً لإطعامها.

وأعلنت الجمعية أن الببغاوات ستكون متاحة للتبني بعدما فحصها طبيب بيطري وتبين له أن بعضها يحتاج إلى رعاية عاجلة، مشددة على أن تبني طائر من هذا النوع هو التزام جاد، إذ يعيش الببغاء في المتوسط ما بين ست سنوات و15 عاماً.



المصدر - البيان