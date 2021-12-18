أوامر بمنع الضحك أو إظهار الفرح لمدة 11 يوماً في كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري - على مدار 11 يوماً، سيكون محظوراً على مواطني كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليوناً و800 ألف، إبداء أيٍ من مظاهر الفرحة أو الترفيه، بموجب قرارات عليا، وإلا فالسجن مصير المخالفين.

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يأتي ذلك احتراما للأجواء التي تمر بها الدولة، إذ حلت أمس الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل، حسبما أفادت مصادر في البلاد لإذاعة آسيا الحرة.





وأضاف أنه سبق للشرطة أن ألقت القبض على العديد من الأشخاص الذين خالفوا التعليمات في ذكريات مضت، لافتا إلى أن الذي يخالفون التعليمات "يُعتقلون ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين"، مؤكدا "إنهم اختفوا، ولم يرهم أحد مرة أخرى".

المصدر - البيان