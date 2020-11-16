الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى الأمير حمزة .. 8 وفيات جديدة بكورونا و39 حالتهم حرجة

الداخلية : إعادة فتح حدود جابر غير صحيح

أسماء الطلبة المرشحين للمنح الخارجية - رابط

بلاغ حكومي بحظر الاراجيل و اغلاق مراكز البلياردو والأكاديميات الرياضية

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 23

رسالة أمام الصحة لوضع حد لمطلقي الشائعات ومنع إربــاك الأردنيين - فيديو

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا




الإثنين، 16-11-2020 02:57 م

إتساع عمق بحيرة بركانية لتصل لـ30 مترا تحت الأرض بالقرب من هاواي

تنزيل (1)


الوكيل الإخباري _ كشفت وكالة ناسا عن مشهد  مخيف قامت برصده لـ بحيرة بالقرب من هاواي بعد امتلائها بالحمم البركانية، لمسافة وصلت إلى 30 مترا تحت الأرض أي تقريبا يساوي إرتفاع عمارة 11 دورا .

وحسب ما ورد في صحيفة " إكسبريس" أن الوكالة أعلنت بالفعل وجود إنفجار بركاني ما تسبب بإنتشار الحمم البركانية في المكان و لكن التقرير أكد أنها جفت فيما بعد في عام 2018.


و في عام 2019 ، تجمعت بعض الحمم في نفس المكان إلا أنها كانت جموعات قليلة و لن تسبب خطورة نظرا إلى أنها لم تكن متفاعلة كيميائيا بالشكل الذي يثير الذعر و مر العام بسلام. 


أما في أكتوبر من هذا العام ، إلتقطت عدسات الكاميرات صورة من بعيد لنفس المكان بعد سنة ، فعثر العلماء على بحيرة كبيرة من الحمم البركانية تغطي المكان و بلغ عمقها 30 مترا تحت الأرض على وشك الأإنفجار ، و تلك البحيرة قد تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للغاية في الأيام المقبلة إذا انفجرت . 

اضافة اعلان
 

المصدر : صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
423902-بيتزا-دهب

أغلى الوجبات السريعة فى العالم.. بيتزا سعرها 12 ألف دولار

1

في اليابان.. تجربة تسنح لك فرصة الانزلاق على مسار يأخذك داخل فم وحش غودزيلا الضخم

3

صينيون يتهافتون إلى مطعم زاره جو بايدن بعام 2011

unnamed

تعرف على أشهى أطباق البطاطس في العالم

5fb1807442360471a4410a23

صيني يشتري الحمامة البلجيكية مقابل 1.6 مليون يورو

160535003504548900

ارتفاع عدد المصابين بأمراض القلب بسبب كورونا

أخبار متعلقة
europa

ناسا تكشف سر قمر المشتري متغيّر الألوان