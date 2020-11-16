إتساع عمق بحيرة بركانية لتصل لـ30 مترا تحت الأرض بالقرب من هاواي

الوكيل الإخباري _ كشفت وكالة ناسا عن مشهد مخيف قامت برصده لـ بحيرة بالقرب من هاواي بعد امتلائها بالحمم البركانية، لمسافة وصلت إلى 30 مترا تحت الأرض أي تقريبا يساوي إرتفاع عمارة 11 دورا .



وحسب ما ورد في صحيفة " إكسبريس" أن الوكالة أعلنت بالفعل وجود إنفجار بركاني ما تسبب بإنتشار الحمم البركانية في المكان و لكن التقرير أكد أنها جفت فيما بعد في عام 2018.





و في عام 2019 ، تجمعت بعض الحمم في نفس المكان إلا أنها كانت جموعات قليلة و لن تسبب خطورة نظرا إلى أنها لم تكن متفاعلة كيميائيا بالشكل الذي يثير الذعر و مر العام بسلام.





أما في أكتوبر من هذا العام ، إلتقطت عدسات الكاميرات صورة من بعيد لنفس المكان بعد سنة ، فعثر العلماء على بحيرة كبيرة من الحمم البركانية تغطي المكان و بلغ عمقها 30 مترا تحت الأرض على وشك الأإنفجار ، و تلك البحيرة قد تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للغاية في الأيام المقبلة إذا انفجرت .

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المصدر : صدى البلد

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