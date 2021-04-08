إشعال النيران لحماية البساتين من الصقيع في فرنسا

الوكيل الإخباري - قام بعض الفرنسيين بإشعال الشموع لتدفئة البساتين من الصقيع مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في بلدة فيستهوفن في إقليم باس-راين، وفق ما ذكرت "يورونيوز".

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وأشعل المزارعان دانيال وناتالي ديتلينغ المئات من شموع البارافين (أو شمع البترول) لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة للبرد الشديد على بساتين الفاكهة خلال الموجة المفاجئة التي بدأت في عدة دول أوروبية هذا الأسبوع بانخفاض درجة الحرارة وهطول ثلوج وأمطار في فصل الربيع.

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