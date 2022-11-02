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الأربعاء، 02-11-2022 10:00 ص

إعادة أسود هاربة إلى محبسها في حديقة حيوان بسيدني

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الوكيل الإخباري - قالت حديقة حيوان تارونجا في سيدني في بيان إن خمسة أسود أعيدت إلى محبسها بعد هروبها في وقت سابق اليوم الأربعاء قبل الموعد المقرر لفتح الحديقة.

وذكر المدير التنفيذي لحديقة الحيوان سايمون دافي في مؤتمر صحفي أن الحديقة كانت أعلنت تحذيرا من المستوى الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين بعدما أظهر مقطع فيديو أربعة أشبال وأسد خارج محبسهم في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

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وهربت الأسود إلى منطقة محاذية للمعرض الرئيسي لكن كان ما زال يفصلها عن باقي الحديقة جدار يبلغ طوله ستة أقدام.


وسيطر حراس الحديثة على أحد الأشبال عن طريق حقنة مهدئة بينما عادت الأسود الأربعة الأخرى إلى محبسها من تلقاء نفسها. ولم تحدث إصابات لأي شخص أو حيوانات أخرى وفتحت الحديقة أبوابها بصورة طبيعية.


ولا تعرف حديقة الحيوان بعد كيف تمكنت الأسود من الهرب وشرعت في تحقيقات رسمية.

 

البيان 

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