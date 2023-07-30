الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

خبر سار للمواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية

الحكومة: 11 مخالفة جديدة بين غرامة وسجن في معدل قانون السير

%47.6 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي

حريق في مركبة محملة بأجهزة كهربائية بعمان - فيديو

مع وجود أزمة في العالم.. مقترح لإنشاء صوامع للأرز في الأردن

لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

الأحد، 30-07-2023 09:37 ص

إعادة القمر الاصطناعي إلى الأرض في مناورة غير مسبوقة

NVWHJCCCTU


الوكيل الإخباري - عاد القمر الاصطناعي الأوروبي "أيولوس" إلى الأرض "بنجاح" بعدما أنهى مهمته الفضائية في المدار، في إطار مناورة غير مسبوقة ترمي إلى خفض مخاطر سقوط مخلفات الأقمار الاصطناعية على سطح الأرض، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية يوم السبت.

واخترق هذا القمر الاصطناعي المخصص لمراقبة الأرض والذي أُطلق عام 2018 لمراقبة الرياح، الغلاف الجوي بطريقة خاضعة للرقابة بعد مناورات لأيام عدة رمت إلى خفض مداره.

اضافة اعلان


وهبط "أيولوس" الذي يزيد وزنه قليلاً عن الطن الواحد وكان يعمل على ارتفاع 320 كلم، تدريجياً إلى ارتفاع 120 كلم، ثم اخترق الغلاف الجوي حيث تحطم ليل الجمعة إلى السبت.


وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال المهندس المسؤول عن الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية بنيامين باستيدا ان "أيولوس نجح في دخول المسار الذي كنا نحدده فوق القارة القطبية الجنوبية حيث يقطن أقل عدد من السكان في العالم".


وتعدّ المناورات المُساعِدة الخاضعة للرقابة في الغلاف الجوي شائعة على الأقمار الاصطناعية الحديثة، فعندما تقترب هذه الأقمار إلى نهاية عملها تُبعَد عن مدارها ويجري توجيهها نحو منطقة محددة جداً على الأرض هي نقطة نيمو في جنوب المحيط الهادئ.


لكن "أيولوس" صُمم في أواخر تسعينات القرن الفائت و"لم يكن لديه قوى دفع كافية" حتى يتم التحكم بصورة تامة بعملية سقوطه واستهداف النقطة المحددة، على قول المهندس.


وعلى ارتفاع 120 كلم، لم يتم التحكم بشكل كامل بعملية هبوط القمر، وكان خطر أن يتسبب حطامه، وتحديداً ما لا يحترق في الغلاف الجوي، بأضرار على الأرض.


ومع أنّ هذا الخطر محدود، رغبت وكالة الفضاء الأوروبية في خفضه "قدر الإمكان" من أجل "إظهار التزامها بالمهام المحايدة لناحية الحطام"، وهو الهدف الذي حددته الوكالة للعام 2030.


وأشار باستيدا إلى أنّ أجهزة الرادار لم تتمكن من اكتشاف ما إذا كانت كمية من حطام "أيولوس" دخلت الغلاف الجوي. ولفت إلى أنّ القمر ولو لم يُبعّد عن مداره لكان سقط بشكل طبيعي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.


وأكد مدير البرامج العلمية لرصد الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية دومينيك غيلييرون، أنّ المهمة كانت "رائدة" لناحية قياس الرياح، وساهمت في "تحسين التوقعات الجوية".


ويتم الإعداد راهناً لمهمة ثانية للقمر الاصطناعي الأوروبي "أيولوس".

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
270919

استخدامات متعدّدة للمناديل الورقية في أعمال المنزل

image (1)

روبوتات فائقة الذكاء تحت الماء

688aac33-263c-4f55-a09a-04d3c82b7359-768x432

شاهد شاب يطير من داخل سيارته بعد اصطدامه بسيارة أخرى في احدى الدول

صقور-صقر-شاهين

شاهد.. شاب يداعب صقر وعندما حاول تقبيله كانت المفاجأة في احدى الدول

image

3600 نمر مهددة بالانقراض في الهند

9999

في اخر ظهور له .. والد الشيف بوراك يصدم نجله من جديد

أخبار متعلقة
20220612110609464

إشارات غريبة من الفضاء تثير حيرة العلماء - صور

2023-07-12_11-52-10_748973

الصين تعتزم إنشاء محطة بحث دائمة على القمر

czo4OToiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxzdW1hcmlhLnR2L3VwbG9hZEltYWdlcy9Eb2N1bWVudEltYWdlcy9Eb2MtUC00NjEzODctNjM4MjQ3MzU2ODgwODAyMDA3LmpwZWciOw==

اكتشاف كوكب 'غريب' خارج المجموعة الشمسية

64a686f64236041c1b2c787c

اكتشاف هام حول اللب الداخلي للأرض!

00

"قمر الغزال" .. السماء على موعد مع أول بدر عملاق في 2023