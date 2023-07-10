اكتشاف هام حول اللب الداخلي للأرض!

الوكيل الإخباري - اتضح أن اللب الداخلي الصلب للأرض ليس سلساً ولا متساوياً، بل تم تركيبه مثل «نسيج من القماش» وفق باحثين بجامعة كورنيل في ولاية نيويورك، حللوا آلاف الزلازل التي ترتد عن مركز المعدن الصلب للأرض.

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وتوصل الباحثون إلى نتائج، وهي توفر «نظرة ثاقبة جديدة» حول كيفية نمو اللب الداخلي للأرض وترسيخه بمرور الوقت. ويكشف عملهم أيضاً أن التموجات في «نسيج» اللب الداخلي تصبح أكثر وضوحاً كلما تعمقت الموجات الزلزالية في قلب الأرض الداخلي.

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