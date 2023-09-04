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الإثنين، 04-09-2023 06:24 م

إيلون ماسك بالثوب والغترة والعقال.. ما حقيقة الصورة ؟

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الوكيل الإخباري - بين موقع مجلة Arabian Business التي تهتم بالشؤون الاقتصادية والشركات العالمية، حقيقة انتشار صورة لـ "إيلون ماسك" وهو يرتدي الثوب والغترة والعقال.

وقالت المجلة، أن الصورة غير حقيقية، إذ لم يسبق أن غرد بها الملياردير العالمي مالك منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، موضحة أنه بعد الفحص والتدقيق اتضح أنها غير حقيقية ومعدلة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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وأصبح الملياردير الأمريكي وجهاً شعبياً تلاحقه المواقع الساخرة إزاء التغيير الذي أحدثه على تويتر عندما قتل طائره الشهير وشطب لونه الأزرق بعلامة X السوداء.


 




 

 


 

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