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الخميس، 21-07-2022 02:45 م

احذره .. خطأ شائع يدمر هاتفك أو جهازك ويتسبب بنشوب حريق !

2020-11-07_06-16-07


الوكيل الإخباري-كشف متخصصون تقنيون أن هناك خطأ شائع يقوم به العديد من مستخدمي الهواتف الذكية أو أجهزة اللاب توب أثناء الاستخدام ، حيث يؤدي هذا الخطأ إلى كارثة محققة على عدة مستويات بدءا من تلف الجهاز نفسه أو التسبب باحتراق أحد الكابلات أو أجهزة أخرى مرفقة أو خطر نشوب حريق. 

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وبحسب تقرير من موقع ZDNet فإن استخدام كابل USB-C خاطئ مع هاتفك الذكي أو أى أجهزة إلكترونية أخرى قد يسبب لك العديد من المشكلات، حيث قد تكون طاقة كابل USB-C تصل إلى حد معين مثل 100 واط مثلا، إلا أنك قد تستخدمها مع جهاز يتطلب طاقة أكبر من ذلك. 

وقد يأتي هاتفك الذكي مثلا مزودًا بشاحن USB-C بقوة 20 واط مع كابل مناسب لهذا الحمل، وعند القيام بتوصيل هذا الكابل بشيء مثل شاحن ذو قدرة 140 واط أو حتى 100 واط، فإن هذا سيتلف لك أجهزتك على الفور، أو مع عدة استخدامات قليلة. 


وتكمن المشكلة في أن تعقيد تعدد استخدامات USB-C مخفي خلف المنافذ والكابلات التي تبدو جميعها متشابهة بالنسبة للمشتري العادي، إلى حد يشبه HDMI، ولكن على عكس HDMI ، فإنه من الصعب جدًا شراء  كابل USB-C مناسب لكل الأجهزة والاحتياجات. 

المصدر: رام الله

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