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السبت، 19-03-2022 03:16 م

اختيار ملكة جمال العالم -صور

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الوكيل الإخباري-توجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم، خلال حفل كبير نظم يوم الأربعاء، وشهد تضامنا واسع النطاق مع الأوكرانيين.

وحصلت بيلوسكا على اللقب في عاصمة بورتوريكو، سان خوان، بعد 3 أشهر من تأجيل المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وتعمل بيلوسكا، البالغة من العمر 23 عاما، كعارضة أزياء وتدرس للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.


وحصلت ملكة جمال الولايات المتحدة، شري سايني، على المركز الثاني، بينما حصلت أوليفيا ياسي من ساحل العاج على المركز الثالث.

 

 


 


 


سكاي نيوز

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